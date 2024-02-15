Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Peki, İstanbul kurban kesim yerleri! Kurban kesim yeri! Kurban kesim fiyatları! Kurban kesimi nasıl olur?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

İSTANBUL KESİM YERLERİ

-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ HARAÇÇI MAHALLESİ BEHİCE SOKAK ARNAVUTKÖY/İSTANBUL

-İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ TAHTAKALE MAHALLESİ İBB KESİM ALANI YANI

-TUNCAY YAŞAR 15 TEMMUZ MAH. 1486 (7.) SK. NO:65

-BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ATÖLYESİ (BÜYÜK BAŞ) ÇOBANÇEŞME MAH. MİTHATPAŞA CAD. 341 ADA, 1 PARSEL SEBZE HALİ ARKASI BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

-FERHATPAŞA ÇİFTLİĞİ ALTINTEPSİ MAH.ÇİFTLİK CAD.

-ADEM COŞKUN (CİHAN COŞKUN OTO YIKAMA) PİRİPAŞA MAH. HASKÖY CAD. NO:20-18 BEYOĞLU İSTANBUL

-METİN ESİM - OTOYIKAMA - KAPALI KESİM YERİ K.KARABEKİR MAH.M.AKİF ERSOY CAD.NO:51

-MADEN MAHALLESİ - AHMET SANCAK MADEN MAHALLESİ KİLYOS CAD. 922/ PAFTA 1

-ERCAN KURBAN CEBECİ MAHALLESİ, 2802 SOKAK, NO:6 SULTANGAZİ/İSTANBUL

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