Üye Girişi
Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Beyoğlu, Kağıthane, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Beyoğlu, Kağıthane, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Beyoğlu, Kağıthane, Şişli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 22 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: BOSTAN MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 21.11.2024 10:18:13
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 21.11.2024 19:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Beyoğlu, Kağıthane, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

---

  • Etkilenen Mahalle: BÜLBÜL MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 21.11.2024 10:18:13
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 21.11.2024 19:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

  • Etkilenen Mahalle: HÜSEYİNAĞA MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 21.11.2024 10:18:13
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 21.11.2024 19:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 21.11.2024 09:48:09
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 21.11.2024 22:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Beyoğlu, Kağıthane, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşire Tuğçe Toptemel'den skandal ifade: Vicdanım rahat

Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşire "Vicdanım rahat" dedi

 TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir

Teğmenlerin avukatlarından ortak açıklama! MSB'nin suçlamasına yanıt verdiler

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri
Narin'in sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş

Narin'in avucunda davanın seyrini değiştirebilecek delil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 10. bölüm tek parça full HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Kasım Yıldırım, Osmangazi, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle izle! 21 Kasım Perşembe Siyah Kalp 10. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Yarın okullar tatil mi? İbradı, Akseki, Gündoğmuş 22 Kasım Cuma okullar tatil mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 21-22 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Alanya, Manavgat, Serik 22 Kasım Cuma okullar tatil mi? Antalya okullar tatil mi? İnci Taneleri 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Beyoğlu, Kağıthane, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.