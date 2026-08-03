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İstanbul Festivali’nde Gökhan Türkmen Rüzgârı Esti

İstanbul Festivali’nde Gökhan Türkmen Rüzgârı Esti
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Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Festivali, 2 Ağustos akşamı Gökhan Türkmen’i ağırladı.

Gökhan Türkmen’den Duygusu Yüksek Bir Başlangıç

Gecede sahneye çıkan Gökhan Türkmen, pop ve alternatif tınıları bir araya getiren repertuvarıyla festival seyircisiyle güçlü bir bağ kurdu. “Çatı Katı”, “Dön”, “Aşk Lazım”, “Taş” ve “Sen İstanbul’sun” gibi sevilen şarkıları, açık havada hep bir ağızdan söylenen büyük bir koroya dönüştü. Gökhan Türkmen’in yalın yorumu ve sahnedeki samimi tavrı, konserin duygusal çizgisini belirlerken, temposu giderek yükselen performans gecenin ikinci bölümüne güçlü bir geçiş hazırladı.

Festival Devam Ediyor

İstanbul Festivali 4 Ağustos’ta Serdar Ortaç, 5 Ağustos’ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos’ta Sagopa Kajmer ve maNga, 7 Ağustos’ta Dolu Kadehi Ters Tut ve mor ve ötesi, 8 Ağustos’ta Tiësto konserleriyle devam edecek. Semicenk ile Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak.

Festival kapsamında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltiyor. 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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