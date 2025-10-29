Haberler

İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 29 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

30 Ekim 2025 Perşembe

Arnavutköy İlçesi

Yeşilbayır Mahallesi: Cami, Ihlamur, Karaçam, Oğuzhan ve Yeşilbayır sokaklarında saat 09.00 – 16.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi: Zahit Sokak ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Alpaydın, Ağahan, Bayhan, Bekiroğlu, Ethem, Galeri, Haznedar, Karakoç, Kazım Karabekir, Meşale, Sekmen ve Özgün sokaklarında, ayrıca Nenehatun Mahallesi Revnak Sokak ve Taşoluk Mahallesi Esenyel Sokak bölgelerinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında deplase çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Anadolu Mahallesi: Ay Sokak'ta 09.00 – 18.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar İlçesi

Gümüşpala Mahallesi: Candan, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Gülizar, Gümüşpala, Hacıkadın, Hacışerif, Oba, Savaş, Seyisoğlu, Türkmen, Çoban Suyu ve Şehit Serhat Önder sokaklarında 09.00 – 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Bağcılar İlçesi

Hürriyet Mahallesi: 125. ve 127. sokaklarda 09.00 – 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi (TM) bakımı nedeniyle kesinti olacaktır.

Bağlar Mahallesi: 49. ve 51. sokaklarda 09.00 – 17.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Yenimahalle Mahallesi: 1541., 1542. ve Mevlana sokaklarında 09.00 – 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle kesinti olacaktır.

Bahçelievler İlçesi

Çobançeşme Mahallesi: Eren, Kimiz, Sanayi, Mithatpaşa ve Sülün sokaklarında 00.00 – 06.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Kocasinan Merkez Mahallesi: Erguvan 1, Koçyiğitler ve Marmara sokaklarında, ayrıca Soğanlı Mahallesi Kemal Sunal Sokak'ta 09.00 – 17.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakımı yapılacaktır.

Bakırköy İlçesi

Yeşilköy Mahallesi ile Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi sınırlarında 00.00 – 06.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi: 19 Mayıs Sokak, Kartaltepe Mahallesi Terakki Sokak, Yeşilköy Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak ve Şenlikköy Mahallesi Ay, Ayar, Bakı?, Billur, Düzgün, Ekşi Nar, Ertürk, Florya, Gümüş, Hürriyet, Selvi, Tan, Tarımcılar, Vişneli, Yeni Bağlar, Yüksel, Çekmece Yolu ve Özgen sokaklarında 08.00 – 16.00 saatleri arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

31 Ekim 2025 Cuma

Arnavutköy İlçesi

Merkez, Haraççı, Karaburun, Karlıbayır, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Paşa, Nenehatun, Taşoluk ve İslambey mahallelerinde 01.00 – 07.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Adnan Menderes Mahallesi: Ak, Akıncı, Alpdemir, Aydın Sayılı, Aydınlık, Aydıntuğ, Ayça, Ayşirin, Baha, Balkız, Balözü, Berceste, Ceren, Cesur, Doruk, Doğa, Egemen, Gamzeli, Gayrettepe, Göksu, Gökçeağaç, Gölkaya, Gülbahçe, Gülbağlar, Güzeltepe, Kardelen, Kestane, Kurşunlu, Mera, Meşe Tarla, Muhabbet, Nükhet, Samantepe, Seyrantepe, Sultan Çelebi Mehmet, Talip, Ulubatlı, Vezirtepe, Yahya Kemal, Yakut, Çilingir, Özgür, Şair, Şehit Cengiz Tonguç sokakları ile Fatih Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda (Akay, Akkoç, Aydın Sayılı, Kaan, Meşe Tarla, Narlık, Okçu, İbrahim Hakkı, Şehit Cengiz Tonguç) aynı saatlerde kesinti yapılacaktır.

Nenehatun ve İslambey Mahalleleri: Nenehatun Mahallesi'nde Ala, Aliye, Azime, Belek, Beyit, Enbiya, Ergül, Ersen, Gazel, Gülsultan, Karadut, Lila, Reşit, Sokullu Mehmet, Teşvikiye, Vezneciler, Zuhal, Ümran, İlhan, İntizam, İplikçi, İrem, Şehrazat, Şehremini sokaklarında; İslambey Mahallesi'nde Acahan, Akalın, Aysel, Ayseven, Badegül, Bosna, Bozkır, Bilal, Bingazi, Dostane, Doğaner, Emin, Ermiş, Eryılmaz, Erçetin, Feda, Feyyaz, Füsun, Filozof, Gülgonca, Günaydın, Güvenli, Hakyol, Hasbahçe, Kalyon, Konaklı, Korhan, Lokman, Mızrak, Nurhan, Selamet, Seçkin, Sokullu Mehmet, Süleyman, Taşpınar, Tepealtı, Yamaner, Yeşil Zümrüt, Zerafet, Zinde, Çalışkan, Çoban, Ödemiş, Örnek ve Şal sokaklarında 01.00 – 07.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
