Haberler

Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin Antonio Conte ile görüştüğü ve İtalyan teknik adamın Kevin De Bruyne transferini istediği öne sürüldü. Safi’nin iki isim için de olumlu adım attığı iddia edildi.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, teknik direktörlük için Antonio Conte ile görüştü.
  • Conte'nin transfer listesinde ilk sırada Kevin De Bruyne yer alıyor.
  • Conte, Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro üzerinde maaş talep ediyor.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin seçim öncesi yaptığı hamleler gündem yarattı. Safi’nin teknik direktörlük için Antonio Conte ile görüştüğü, transferde ise Kevin De Bruyne için devreye girdiği öne sürüldü.

HEDEFTE ANTONIO CONTE VAR

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı sürerken Hakan Safi’nin takımın başına Antonio Conte’yi getirmek istediği belirtildi. Napoli’den ayrılma kararı alan İtalyan teknik adamla ilk görüşmenin yapıldığı ve toplantının olumlu geçtiği ifade edildi.

PAOLO MALDINI DETAYI

Haberde Hakan Safi’nin futbol yapılanması için Paolo Maldini ile de görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Safi’nin Fenerbahçe’ye İtalyan futbol ekolünü getirmeyi hedeflediği konuşuluyor.

CONTE’DEN İLK TALEP: DE BRUYNE

Antonio Conte’nin görüşmede transfer listesi sunduğu öne sürüldü. İtalyan teknik adamın ilk hedefinin ise dünya yıldızı Kevin De Bruyne olduğu belirtildi.

“TAMAM” CEVABI VERDİ

Hakan Safi’nin, Conte’nin Kevin De Bruyne talebine olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Başkan adayının seçimi kazanması halinde hem Conte’ye hem de Belçikalı yıldız futbolcuya imza attırmak istediği iddia edildi.

DE BRUYNE NAPOLI’DEN AYRILIYOR

Geçtiğimiz sezon Napoli’ye transfer olan Kevin De Bruyne’nin, Antonio Conte’nin ayrılık kararı sonrası takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü. 34 yaşındaki yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor.

CONTE’NİN MAAŞ TALEBİ

Antonio Conte’nin Avrupa’nın en pahalı teknik direktörlerinden biri olduğu belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe’den yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş talep ettiği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK UZMANI

Antonio Conte kariyerinde Juventus, Inter ve Napoli ile Serie A şampiyonlukları yaşadı. İtalyan teknik adam ayrıca Chelsea’yi Premier Lig’de şampiyonluğa taşımıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çağrısına CHP'den ilk yanıt

Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt! Olay sözlere çok başka yerden baktı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail athan:

fenerfahçe veya galatasaray rekabeti dünyanın futbol yıldızlarını hocalarını transferin peşinde oynayacakları takımlar seyircisiz şike karapara ve bahiscşlerin parasıyla yönetilen başakşehir kasımpaşa pendikspor bodrum spor esenler erokspor ümraniyespor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkesindeki erkek kıtlığını anlattı: Kızlar resmen üzerinize atlıyor

Ülkesindeki erkek kıtlığını böyle anlattı! Tartışma yaratan ifadeler
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor

Sektörü sarsan karar! Otomotiv devi Türkiye'den resmen çekiliyor