Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Büyük bir ilgiyle izlenen Survivor'da Sercan Yıldırım ile buluşmak için yüzerek kamp alanını değiştiren Beyza Gemici, Acun Ilıcalı'nın hışmına uğradı. Programın dün akşam yayınlanan bölümünde Beyza'ya tepki gösteren Ilıcalı, "Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com