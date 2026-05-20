Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'nun siyaset dünyasını hareketlendiren arınma çağrısının ardından TBMM'de basın açıklaması yaptı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı videoda CHP'ye dair "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez" ifadelerini kullandı. CHP'ye arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na ilk yanıt CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

İlgili Haberler

"HERHALDE YARGININ ARINMASINI KASTEDİYOR"

Başarır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem Bey ilk ilçe başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kazandı. Onun döneminde Beylikdüzü’nü ve İstanbul’u iki kez kazandı. Herhalde ‘arınma’ derken ona bunu yapan komplocuların yargıdan arınmasını demek istiyor. CHP’ye bir tuzak kuruluyor. Millet de Kemal Bey de bunun farkında. 2019’da omuz omuza mücadele vererek seçtirdiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum."