Aston Villa taraftarları, tezahürat yaptıkları kuryenin paketini çaldı

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen Aston Villa taraftarları, Taksim’de birlikte tezahürat yaptıkları motokuryenin paketini çaldı. Olay kısa sürede dikkat çekti.

  • Aston Villa taraftarları, İstanbul Taksim'de bir motokuryeyle birlikte tezahürat yaptıktan sonra kuryenin taşıdığı paketi çaldı.
  • UEFA Avrupa Ligi finali Aston Villa ile Freiburg arasında bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen Aston Villa taraftarlarının Taksim’de karıştığı olay gündem oldu. İngiliz taraftarların birlikte tezahürat yaptığı bir motokuryenin paketini çaldığı anlar dikkat çekti.

TAKSİM’DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde İstanbul’a gelen Aston Villa taraftarları Taksim Meydanı ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. İngiliz futbolseverler gün boyunca marşlar ve tezahüratlarla eğlendi.

KURYEYLE BİRLİKTE TEZAHÜRAT YAPTILAR

Kalabalığın arasından geçen bir motokurye, Aston Villa taraftarlarının ilgisiyle karşılaştı. Taraftarların kuryeyle birlikte tezahürat yaptığı ve eğlenceli anlar yaşandığı görüldü.

PAKETİNİ ÇALDILAR

Ancak kısa süre sonra ilginç bir olay yaşandı. İngiliz taraftarlardan bazılarının motokuryenin taşıdığı paketi alarak kaçtığı görüldü. Yaşanan anlar çevrede büyük şaşkınlık yarattı.

DEV FİNAL BU AKŞAM

UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

İSTANBUL’DA FUTBOL HEYECANI

Final öncesinde İstanbul sokaklarında binlerce İngiliz ve Alman taraftarın oluşturduğu atmosfer dikkat çekiyor. Taksim ve Beşiktaş çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

