Sakarya'da "fuhuş ocağı" operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, çay ocaklarında yaşlı erkeklere maddi menfaat karşılığı kadın ayarlayan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 5 mağdur kadın kurtarıldı, suçta kullanılan iş yerleri ve ikamet mühürlendi.

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, çay ocaklarına gelen özellikle yaşlı erkek şahıslara maddi menfaat karşılığında fuhuş amaçlı kadın ayarlayan ve yer temin eden 2'si kadın toplam 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda mağdur durumdaki 5 kadın kurtarılırken, suçta kullanılan iş yerleri ve ikamet mühürlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren iki ayrı iş yerine yönelik 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçu kapsamında teknik ve fiziki takip başlattı. 15-18 Mayıs tarihleri arasında yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bahse konu iş yerlerine müşteri olarak gelen özellikle yaşlı erkek şahıslara para karşılığında fuhuş amaçlı kadın ayarlandığı tespit edildi.

Çay ocağı olarak işletilen bu yerlerdeki erkek şahısların, yine şebeke tarafından fuhuş amacıyla hazırlanmış farklı ikametlere götürüldüğünün belirlenmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, iş yeri sahipleri ile fuhuş amaçlı kadınları yönlendirdiği tespit edilen iş yeri sahipleri Ş.Ç. (53) ve A.K. (56) ile şebeke üyeleri N.K. (48) ve Y.G. (42) isimli 2'si erkek, 2'si kadın toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahsın tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

5 mağdur kadın kurtarıldı

Soruşturmada ahlak polisi, bahse konu 2 iş yeri dışında yine aynı şahıslar tarafından fuhuş amaçlı kullanılan Adapazarı ilçesinde 1 ikamet daha tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şebekenin elinde bulunan 5 mağdur kadın şahıs kurtarıldı. Suçta kullanıldığı tespit edilen 1 ikamet ve 2 iş yerinin kapatılması için çalışma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
