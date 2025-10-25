İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 25 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
İlçe: Arnavutköy / İstanbul
Mahalle: Ömerli
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – kapsamlı trafo merkezi bakımı
Açıklama: Ömerli Mahallesi ve çevresinde bakım çalışması yapılacağı için belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek yürütülecektir.
İlçe: Avcılar / İstanbul
Mahalle: Merkez - Cihangir
Bölge: E5 Yanyol (Londra Asfaltı)
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 08.00 – 16.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Açıklama: Cihangir Mahallesi E5 Yanyol bölgesinde bağlantı çalışmaları nedeniyle belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçe: Avcılar / İstanbul
Mahalle: Merkez - Firuzköy
Bölge: Devrim, Poyraz ve İlknur sokakları
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 08.00 – 16.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Açıklama: Firuzköy Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İlçe: Avcılar / İstanbul
Mahalle: Merkez - Cihangir
Bölge: Ali Ekber Çiçek, Bozdağ, Candarlı, Demirci, Deryadil, E5 Yanyol (Londra Asfaltı), Elit, Emektar, Felek, Fındık, Gediz, Güldünya, Güneşli, Kahraman, Karınca, Karlı, Kelebek, Kırcı, Mehter, Meşrutiyet, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Petek, Petrol Ofisi, Prof. Dr. Bahriye Üçok, Pirinç, Sakarya, Sanayi, Sulukuyu, Tunç, Yaylı, Yuva, Çakıl ve İncir sokakları
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması – SCADA / OSOS sistem çalışması
Açıklama: Belirtilen sokaklarda yatırım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İlçe: Bağcılar / İstanbul
Mahalle: Merkez - Fevzi Çakmak
Bölge: 1963, 2005, 2095, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 ve 2111 sokakları
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 08.00 – 14.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Açıklama: Fevzi Çakmak Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçe: Bağcılar / İstanbul
Mahalle: Merkez - Barbaros
Bölge: 185, 188, 189, 197, 198, 199, 200, 201 sokakları ve Mahmutbey Caddesi
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 08.00 – 14.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Açıklama: Barbaros Mahallesi'nin belirtilen sokak ve caddelerinde bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İlçe: Bağcılar / İstanbul
Mahalle: Merkez - Mahmutbey
Bölge: 2662 Sokak
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – kapsamlı trafo merkezi bakımı
Açıklama: Mahmutbey Mahallesi'nde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçe: Bağcılar / İstanbul
Mahalle: Merkez - Hürriyet
Bölge: 125, 127, 128, 132, 133 ve 134 sokakları
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Açıklama: Hürriyet Mahallesi'nin ilgili sokaklarında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İlçe: Bahçelievler / İstanbul
Mahalle: Merkez - Bahçelievler
Bölge: Bursalı Tahirbey, Komik Hasanefendi, Kültür ve Yıldızlı sokakları
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 07.00 – 11.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Açıklama: Bahçelievler Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçe: Bahçelievler / İstanbul
Mahalle: Merkez - Kocasinan Merkez
Bölge: Ardıç, Bayraklı, Hastane, Kamer 1, Karanfil 2, Mahmutbey, Marmara, Mimar Sinan, Naldöken, Pelit, Sancaktar, Çerkez ve Çiçek sokakları
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 07.00 – 12.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Açıklama: Kocasinan Merkez Mahallesi'nin belirtilen bölgelerinde bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İlçe: Bahçelievler / İstanbul
Mahalle: Merkez - Şirinevler
Bölge: Mahmutbey 12, Mahmutbey 13 ve Çiğdem 1 sokakları
Tarih: 25 Ekim 2025
Saat: 08.00 – 12.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Açıklama: Şirinevler Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.