İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

İlçe: Arnavutköy / İstanbul

Mahalle: Ömerli

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – kapsamlı trafo merkezi bakımı

Açıklama: Ömerli Mahallesi ve çevresinde bakım çalışması yapılacağı için belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek yürütülecektir.

İlçe: Avcılar / İstanbul

Mahalle: Merkez - Cihangir

Bölge: E5 Yanyol (Londra Asfaltı)

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 08.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Açıklama: Cihangir Mahallesi E5 Yanyol bölgesinde bağlantı çalışmaları nedeniyle belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Avcılar / İstanbul

Mahalle: Merkez - Firuzköy

Bölge: Devrim, Poyraz ve İlknur sokakları

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 08.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Açıklama: Firuzköy Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İlçe: Avcılar / İstanbul

Mahalle: Merkez - Cihangir

Bölge: Ali Ekber Çiçek, Bozdağ, Candarlı, Demirci, Deryadil, E5 Yanyol (Londra Asfaltı), Elit, Emektar, Felek, Fındık, Gediz, Güldünya, Güneşli, Kahraman, Karınca, Karlı, Kelebek, Kırcı, Mehter, Meşrutiyet, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Petek, Petrol Ofisi, Prof. Dr. Bahriye Üçok, Pirinç, Sakarya, Sanayi, Sulukuyu, Tunç, Yaylı, Yuva, Çakıl ve İncir sokakları

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması – SCADA / OSOS sistem çalışması

Açıklama: Belirtilen sokaklarda yatırım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İlçe: Bağcılar / İstanbul

Mahalle: Merkez - Fevzi Çakmak

Bölge: 1963, 2005, 2095, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 ve 2111 sokakları

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 08.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Açıklama: Fevzi Çakmak Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Bağcılar / İstanbul

Mahalle: Merkez - Barbaros

Bölge: 185, 188, 189, 197, 198, 199, 200, 201 sokakları ve Mahmutbey Caddesi

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 08.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Açıklama: Barbaros Mahallesi'nin belirtilen sokak ve caddelerinde bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İlçe: Bağcılar / İstanbul

Mahalle: Merkez - Mahmutbey

Bölge: 2662 Sokak

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – kapsamlı trafo merkezi bakımı

Açıklama: Mahmutbey Mahallesi'nde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Bağcılar / İstanbul

Mahalle: Merkez - Hürriyet

Bölge: 125, 127, 128, 132, 133 ve 134 sokakları

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Açıklama: Hürriyet Mahallesi'nin ilgili sokaklarında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İlçe: Bahçelievler / İstanbul

Mahalle: Merkez - Bahçelievler

Bölge: Bursalı Tahirbey, Komik Hasanefendi, Kültür ve Yıldızlı sokakları

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 07.00 – 11.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Açıklama: Bahçelievler Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İlçe: Bahçelievler / İstanbul

Mahalle: Merkez - Kocasinan Merkez

Bölge: Ardıç, Bayraklı, Hastane, Kamer 1, Karanfil 2, Mahmutbey, Marmara, Mimar Sinan, Naldöken, Pelit, Sancaktar, Çerkez ve Çiçek sokakları

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 07.00 – 12.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Açıklama: Kocasinan Merkez Mahallesi'nin belirtilen bölgelerinde bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İlçe: Bahçelievler / İstanbul

Mahalle: Merkez - Şirinevler

Bölge: Mahmutbey 12, Mahmutbey 13 ve Çiğdem 1 sokakları

Tarih: 25 Ekim 2025

Saat: 08.00 – 12.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Açıklama: Şirinevler Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.