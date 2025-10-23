Haberler

İstanbul elektrik kesintisi! 23 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 23 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

24 Ekim 2025 - 00.00 ile 08.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Başakşehir ilçesi Merkez Başak Mahallesi Ensar, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Sahra, Zakkum, Zeytin Çıkmazı, Yunus Emre, İbn-i Sina, Ali Soylu, Katip, Kumru, Şair Zihni, Aksoy, Düşler, Flamingo, Kanarya, Pelikan, Turna, Uysal ve İhlas sokakları

Belirtilen bölgelerde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Ekim 2025 - 01.00 ile 07.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez İmrahor Mahallesi Abdullah Gül, Alyaprak, Atanur, Battal, Behiye, Berhudar, Bestegül, Demirtürk, Devekuşu, Dönence, Elit, Endam, Erkin, Ferhatpaşa, Halit, Kamuran, Kayyum, Kübra, Kitap, Layiha, Levent, Nardalı, Onbaşı, Reşadiye, Sait, Sevban Mehmet, Vanilya, Yeşil Çayır, Çamlıyayla, Çavuşoğlu, Özaltan, Özgü, İmrahor ve Şirinevler sokakları

Aynı saatlerde Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi Müdebbir Sokak ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Adanır, Atatürk, Beyrek, Hasan Hüseyin, Malazgirt, Muazzez sokakları; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk, Baştuğ, Candaner, Darülfünun, Egemen, Ensar, Ercüment, Ilıca, Katre, Kovanlık, Merdiven, Mermer, Mesire, Plevne, Sargın, Selsebil, Sükut, Tekcan, Terazi, Yeşilbağ, Ziya Gökalp, Özbilgin, Özerhan, Özyıldırım, Ünvan, Üzmez ve İzzet Begoviç sokakları da kesintiden etkilenecektir.

Ayrıca aynı zaman diliminde Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Amir ve Eski Edirne Asfaltı sokakları, Arnavutköy Merkez Mahallesi Akgüvercin, Aziziye, Eski Edirne Asfaltı, Mecitözü, Müdebbir, Müslim, Oltu, Toros, Özkul, Şener, Şenol sokakları ve Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi 1179. Sokak da elektrik kesintisinden etkilenecektir.

24 Ekim 2025 - 08.00 ile 14.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Bağcılar ilçesi Merkez Çınar Mahallesi 795, 796, 802 ve 843. sokaklar

Belirtilen bölgelerde bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Ekim 2025 - 08.00 ile 16.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Avcılar ilçesi Merkez Ambarlı Mahallesi Aksu, Balaban, Beyazzambak, Cumhuriyet, Gazete, Güngör, Güven, Hikmet, Peri, Sebat ve Uğurlu sokakları

Belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Ekim 2025 - 09.00 ile 17.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Bağcılar ilçesi Merkez Güneşli Mahallesi 1243, 1273, 1274, 1275, 1276 numaralı sokaklar ile Kirazlı Sokak; Kirazlı Mahallesi 1209, 1212, 1213, 1215, 1216 numaralı sokaklar ve Mahmutbey Sokak

Ayrıca Güneşli Mahallesi 1240, 1241, 1243, 1244, 1251, 1257, 1268, 1269, 1271, 1272, 1276, 1277, 1286 numaralı sokaklar ile Cumhuriyet ve Kirazlı sokaklar da kesintiden etkilenecektir.

Mahmutbey Mahallesi 2468, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2477, 2657 numaralı sokaklar ile Soğuksu ve Turgut sokaklarında da aynı saatlerde elektrik kesintisi olacaktır.

24 Ekim 2025 - 09.30 ile 16.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması (ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi)

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez Haraççı Mahallesi Adil, Akça, Alay, Bayrak, Bilen, Binkan, Ertunga, Halksever, Haraççı, Hazal, Mihriban, Sahabiler, Tefsir, Vardar ve Yenihamam sokakları

Ayrıca aynı saatlerde Arnavutköy ilçesi Merkez Hacımaşlı Mahallesi Bahçe, Dibektaşı, Hacımaşlı, Hacımaşlı-Arnavutköy, Haraççı Yolu Çıkmazı, Harman, Osmanlı, Sarıdede ve Yaşar sokaklarında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

24 Ekim 2025 - 10.00 ile 15.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması (yeni kablo bağlantısı)

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez Hadımköy Mahallesi Kaşmir, Mustafa İnan, Müge, Su, Ziya Meriç ve Çakırpınar sokakları

Belirtilen bölgelerde yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
title
