İstanbul elektrik kesintisi! 13-14 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 13 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 KASIM
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy -Yassıören Mahallesi
Saat: 08.00 - 16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım kapsamında yeni kablo bağlantısı çalışması
Etkilenen Sokaklar:
Yassıören Mahallesi genel bölge
Fırat Sokak
Hadımköy Sokak
Mediha Sokak
Bağcılar -Demirkapı, Kirazlı, Mahmutbey Mahalleleri ve çevresi
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması
Etkilenen Sokaklar:
Demirkapı Mahallesi: 1620, 1627, 1628, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1648, Halide Edip Adıvar Sokak, Osmanoğlu Sokak, Şehit Nedim Demir Sokak
Kirazlı Mahallesi: 1110, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1124, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, Ahmet Kabaklı Sokak, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Hürriyet Sokak, Mevlana Sokak
Yavuz Selim Mahallesi: 1061 Sokak ve Cahit Sıtkı Tarancı Sokak
Demirkapı ve Mahmutbey mahalleleri: 1649, Maslak Sokak, 2541–2564 arası sokaklar, Gazi Mustafa Kemal Sokak, Millet Sokak, Şehit Barış Buğan Sokak, Şehit Hüseyin Sokak, Şehit Mahmut Sokak
Başakşehir - Ziya Gökalp Mahallesi: Taşkent Sokak
Esenler Askeri Bölge
Bahçelievler -Bahçelievler, Siyavuşpaşa ve Şirinevler Mahalleleri
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedenleri: Kapsamlı trafo merkezi bakımı ve yatırım kapsamında dönüşüm çalışması
Etkilenen Sokaklar:
Bahçelievler Mahallesi: Mahmut Ardıç Sokak, Saklıvadi Sokak, İpek Sokak, Şehit Yaşar Erol Akansel Sokak, Erde Sokak, Güneş Bir Sokak, Mehtap Sokak
Siyavuşpaşa Mahallesi: Akasya, Hanımeli Bir, Hercai, Kana, Karanfil, Kasımpatı, Krizantem, Küçük Çınar, Leylak, Manolya, Mustafa Kemalpaşa, Orkide İki, Sümbül Bir, Siyavuşpaşa, Ulubatlı Hasan, Yaprak, Yonca, Çamlık, Çavdar, Şebboy, Filbahri, Gonca, Güzide Hanım, Kaktüs, Kartopu, Kızılcık, Lavanta, Sardunya, Çiğdem Üç
Şirinevler Mahallesi: Barbaros, Bentler, Cengiz Topel, Sarnıç, Çeşme Sokak
Ortak bölgeler: Pınarlı Sokak, Ay Çıkmazı, Cevizlik, Emek, Pınar Sokak, Yaprak Sokak, Yaprak Çıkmazı, Zeytinlik, Çavuşpaşa, Çağlayan, Çeşme Sokak
Başakşehir -Başak Mahallesi ve çevresi
Saat: 10.00 - 18.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması
Etkilenen Sokaklar:
Başak Mahallesi: Yeşil Vadi Sokak, Yunus Emre Sokak, Dede Korkut Sokak, Genç Osman Sokak, Şeyh Şamil Sokak, Ali Soylu Sokak
Beylikdüzü -Adnan Kahveci, Kavaklı, Dereağzı Mahalleleri
Saat: 08.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışmaları
Etkilenen Sokaklar:
Adnan Kahveci Mahallesi: Atakent, Bengü, Bereketli, Erata, Köroğlu, Lavanta, Mimar Sinan, Pelin, Yavuz Sultan Selim
Kavaklı Mahallesi genel bölge ve Gülsen Sokak
Dereağzı Mahallesi: Adil, Ahenk, Alagöz, Aytekin, Bukle, Feride, Halaskargazi, Hedef, Külhan, Münevver, Sultan Fatih, Tekin, Yedikule, Yeditepe, Zerafet, Öner Sokaklar
Büyükçekmece -Pınartepe, Cumhuriyet, Celaliye, Kamiloba Mahalleleri
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedenleri: Yeni orta gerilim tesisi yapımı ve trafo merkezi bakımı
Etkilenen Sokaklar:
Pınartepe Mahallesi: Doğu Bir, Karakaya, Katman, Metal, Nilay İki, Sancak, Toprak Bir, Turgut Özal Bir, Şehit Celal Madendere, Şehit Oğuz Parpaloğlu Sokak
Cumhuriyet Mahallesi: Eski Hadımköy Yolu
Celaliye ve Kamiloba: İstanbul Sokak
Celaliye – Kamiloba ortak alanları
Esenyurt – Fatih, Namık Kemal, Zafer, Koza, Battalgazi, Osmangazi, Şehitler, Atatürk Mahalleleri
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedenleri: Kapsamlı havai hat bakımı, önleyici bakım ve trafo merkezi bakımı
Etkilenen Sokaklar:
Fatih Mahallesi: Ünverdi Sokak
Pınar Mahallesi: 1264 Sokak
Namık Kemal ve Zafer Mahalleleri: Tonguç Baba, Adile Naşit, Deniz Gezmiş, Rıfat Ilgaz, 123–131 arası sokaklar
Koza ve Orhan Gazi Mahalleleri: 1636, 1639, 1641, 1643, 1644, 1645, 1659 sokaklar
Battalgazi Mahallesi: 309, 310, 312, 313, Anı, Aralık, Can, Deniz, Doğa, Duygu, Ekim, Güneş, Hatıra, Kader, Kasım, Mazi, Mehtap, Ocak, Selam, Uzay, Yakamoz, Çamlıbel, Şubat Sokak
Osmangazi Mahallesi: Ayasofya, Cumhuriyet, Esen Sokak
Şehitler Mahallesi: Bostan Sokak
Atatürk Mahallesi: Adalet ve Boğaziçi Sokak
Sarıyer -Maslak, Ömerli, Kumköy, Gümüşdere, Maden Mahalleleri
Saat: 09.00 - 18.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi ve havai hat bakımı
Etkilenen Sokaklar:
Maslak Mahallesi: Sümer Sokak
Ömerli, Kumköy, Gümüşdere mahallelerinin genel sokakları
Maden Mahallesi: Akdemir, Akdoğan, Burçin, Dereiçi, Eflatun Çıkmazı, Çırçırtepe Yolu
Zeytinburnu - Seyitnizam Mahallesi
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı çalışması
Etkilenen Sokaklar:
321, 322, Balıklı Çırpıcı Yolu, G/19, G/20, G/22, G/22 Bir, G/23, G/24, G/25, G/26, G/26 Bir, G/27, G/28, G/29, G/32, G/33, G/34, G/35, G/7, Halil Dinçer ve Mevlana Sokak