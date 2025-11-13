İstanbul elektrik kesintisi! 13-14 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 KASIM

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy -Yassıören Mahallesi

Saat: 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım kapsamında yeni kablo bağlantısı çalışması

Etkilenen Sokaklar:

Yassıören Mahallesi genel bölge

Fırat Sokak

Hadımköy Sokak

Mediha Sokak

Bağcılar -Demirkapı, Kirazlı, Mahmutbey Mahalleleri ve çevresi

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması

Etkilenen Sokaklar:

Demirkapı Mahallesi: 1620, 1627, 1628, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1648, Halide Edip Adıvar Sokak, Osmanoğlu Sokak, Şehit Nedim Demir Sokak

Kirazlı Mahallesi: 1110, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1124, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, Ahmet Kabaklı Sokak, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Hürriyet Sokak, Mevlana Sokak

Yavuz Selim Mahallesi: 1061 Sokak ve Cahit Sıtkı Tarancı Sokak

Demirkapı ve Mahmutbey mahalleleri: 1649, Maslak Sokak, 2541–2564 arası sokaklar, Gazi Mustafa Kemal Sokak, Millet Sokak, Şehit Barış Buğan Sokak, Şehit Hüseyin Sokak, Şehit Mahmut Sokak

Başakşehir - Ziya Gökalp Mahallesi: Taşkent Sokak

Esenler Askeri Bölge

Bahçelievler -Bahçelievler, Siyavuşpaşa ve Şirinevler Mahalleleri

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedenleri: Kapsamlı trafo merkezi bakımı ve yatırım kapsamında dönüşüm çalışması

Etkilenen Sokaklar:

Bahçelievler Mahallesi: Mahmut Ardıç Sokak, Saklıvadi Sokak, İpek Sokak, Şehit Yaşar Erol Akansel Sokak, Erde Sokak, Güneş Bir Sokak, Mehtap Sokak

Siyavuşpaşa Mahallesi: Akasya, Hanımeli Bir, Hercai, Kana, Karanfil, Kasımpatı, Krizantem, Küçük Çınar, Leylak, Manolya, Mustafa Kemalpaşa, Orkide İki, Sümbül Bir, Siyavuşpaşa, Ulubatlı Hasan, Yaprak, Yonca, Çamlık, Çavdar, Şebboy, Filbahri, Gonca, Güzide Hanım, Kaktüs, Kartopu, Kızılcık, Lavanta, Sardunya, Çiğdem Üç

Şirinevler Mahallesi: Barbaros, Bentler, Cengiz Topel, Sarnıç, Çeşme Sokak

Ortak bölgeler: Pınarlı Sokak, Ay Çıkmazı, Cevizlik, Emek, Pınar Sokak, Yaprak Sokak, Yaprak Çıkmazı, Zeytinlik, Çavuşpaşa, Çağlayan, Çeşme Sokak

Başakşehir -Başak Mahallesi ve çevresi

Saat: 10.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması

Etkilenen Sokaklar:

Başak Mahallesi: Yeşil Vadi Sokak, Yunus Emre Sokak, Dede Korkut Sokak, Genç Osman Sokak, Şeyh Şamil Sokak, Ali Soylu Sokak

Beylikdüzü -Adnan Kahveci, Kavaklı, Dereağzı Mahalleleri

Saat: 08.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışmaları

Etkilenen Sokaklar:

Adnan Kahveci Mahallesi: Atakent, Bengü, Bereketli, Erata, Köroğlu, Lavanta, Mimar Sinan, Pelin, Yavuz Sultan Selim

Kavaklı Mahallesi genel bölge ve Gülsen Sokak

Dereağzı Mahallesi: Adil, Ahenk, Alagöz, Aytekin, Bukle, Feride, Halaskargazi, Hedef, Külhan, Münevver, Sultan Fatih, Tekin, Yedikule, Yeditepe, Zerafet, Öner Sokaklar

Büyükçekmece -Pınartepe, Cumhuriyet, Celaliye, Kamiloba Mahalleleri

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedenleri: Yeni orta gerilim tesisi yapımı ve trafo merkezi bakımı

Etkilenen Sokaklar:

Pınartepe Mahallesi: Doğu Bir, Karakaya, Katman, Metal, Nilay İki, Sancak, Toprak Bir, Turgut Özal Bir, Şehit Celal Madendere, Şehit Oğuz Parpaloğlu Sokak

Cumhuriyet Mahallesi: Eski Hadımköy Yolu

Celaliye ve Kamiloba: İstanbul Sokak

Celaliye – Kamiloba ortak alanları

Esenyurt – Fatih, Namık Kemal, Zafer, Koza, Battalgazi, Osmangazi, Şehitler, Atatürk Mahalleleri

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedenleri: Kapsamlı havai hat bakımı, önleyici bakım ve trafo merkezi bakımı

Etkilenen Sokaklar:

Fatih Mahallesi: Ünverdi Sokak

Pınar Mahallesi: 1264 Sokak

Namık Kemal ve Zafer Mahalleleri: Tonguç Baba, Adile Naşit, Deniz Gezmiş, Rıfat Ilgaz, 123–131 arası sokaklar

Koza ve Orhan Gazi Mahalleleri: 1636, 1639, 1641, 1643, 1644, 1645, 1659 sokaklar

Battalgazi Mahallesi: 309, 310, 312, 313, Anı, Aralık, Can, Deniz, Doğa, Duygu, Ekim, Güneş, Hatıra, Kader, Kasım, Mazi, Mehtap, Ocak, Selam, Uzay, Yakamoz, Çamlıbel, Şubat Sokak

Osmangazi Mahallesi: Ayasofya, Cumhuriyet, Esen Sokak

Şehitler Mahallesi: Bostan Sokak

Atatürk Mahallesi: Adalet ve Boğaziçi Sokak

Sarıyer -Maslak, Ömerli, Kumköy, Gümüşdere, Maden Mahalleleri

Saat: 09.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi ve havai hat bakımı

Etkilenen Sokaklar:

Maslak Mahallesi: Sümer Sokak

Ömerli, Kumköy, Gümüşdere mahallelerinin genel sokakları

Maden Mahallesi: Akdemir, Akdoğan, Burçin, Dereiçi, Eflatun Çıkmazı, Çırçırtepe Yolu

Zeytinburnu - Seyitnizam Mahallesi

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı çalışması

Etkilenen Sokaklar:

321, 322, Balıklı Çırpıcı Yolu, G/19, G/20, G/22, G/22 Bir, G/23, G/24, G/25, G/26, G/26 Bir, G/27, G/28, G/29, G/32, G/33, G/34, G/35, G/7, Halil Dinçer ve Mevlana Sokak