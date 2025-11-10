Haberler

İstanbul deprem mi oldu 10 Kasım Pazartesi?

Güncelleme:
Balıkesir'de meydana gelen deprem, kent genelinde ve çevre illerde kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı, birçok bölgede açıkça hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar güvenli alanlara yönelirken, ekipler sahada hasar tespiti ve güvenlik çalışmaları başlattı. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada "10 Kasım Pazartesi İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Son günlerde "10 Kasım Pazartesi İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel verilere göre, bölgede zaman zaman hissedilen sarsıntılar halk arasında endişeye neden oluyor. Balıkesir merkez ve çevresinde kaydedilen depremler genellikle hafif ya da orta şiddette olsa da bazı sarsıntıların çevre illerde de hissedildiği bildiriliyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi ayrıntılar, vatandaşların güncel gelişmeleri yakından takip etmesine neden oluyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı son depremler listesine kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Bu tabloda, gerçekleşen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve tarih bilgileri ayrıntılı biçimde paylaşılır. Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak izleyip kamuoyunu hızlı biçimde bilgilendirmeye devam etmektedir.

AFAD GÜNCEL DEPREMLER TABLOSU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan "Son Depremler" bölümü, ülke genelinde yaşanan tüm sarsıntıların verilerini kapsamlı şekilde gösterir. Vatandaşlar, AFAD'ın deprem sorgulama sistemi aracılığıyla tarih, saat, büyüklük, derinlik ve konum bilgilerine anında erişebilir. Bu sistem, olası artçı sarsıntılar veya yeni depremlerle ilgili en güncel verileri kullanıcılarla paylaşır.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerin yanı sıra bazı komşu illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre ciddi bir hasar tespit edilmezken, ekipler bölgedeki kontrollerine ve incelemelerine başladı. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı ve güvenli alanlara yöneldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
