İstanbul'da tsunami riski taşıyan ilçeler hangileri? İstanbul tsunami risk haritası!

İBB ve ODTÜ iş birliğiyle hazırlanan bilimsel modelleme çalışmaları, Marmara kıyısındaki bölgelerde tsunami riskinin ne düzeyde olduğunu ilçe bazında net şekilde ortaya koydu. Bu kapsamlı değerlendirmenin ardından öncelikli olarak hangi ilçelerin risk altında olduğu sorusu yanıt buldu. Peki, İstanbul'da tsunami riski taşıyan ilçeler hangileri?

İSTANBUL'DA TSUNAMİ RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER HANGİLERİ?

İBB ve ODTÜ tarafından hazırlanan "İstanbul Tsunami Eylem Planı" kapsamında, toplamda 17 ilçe tsunami riski taşıyan bölgeler olarak tanımlandı. Bu ilçeler şunlardır:

Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu.

MARMARA BÖLGESİ'NDE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, küresel ve ulusal bilimsel gelişmeleri göz önünde bulundurarak "Tsunami Dayanıklı İstanbul" yaklaşımını hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, İstanbul'u etkileyebilecek olası bir tsunamiye karşı kentsel dayanıklılığı artırmak amacıyla üç aşamalı bir stratejik süreç tanımlanmıştır.