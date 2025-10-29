Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
İstanbul, sabah saatlerinde ani bir sarsıntıyla uyandı. Depremin etkisi kısa süreli paniğe yol açarken, şehir genelinde hissedildiği bildirildi. Vatandaşlar sosyal medyada durumu paylaşırken, uzman görüşleri ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın verileri yakından takip edilmeye başlandı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde meydana gelen depremle güne uyandı. Kentin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı yapılarda yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak algılandı. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları yoğunlaştı. Halk, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelecek resmi açıklamaları ve uzman değerlendirmelerini merakla bekliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen her deprem, bu kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen her depremle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik verileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgi akışı sağlıyor. Kurum ayrıca, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri yürütüyor.

Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit edip değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem kamuoyunun güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanların olası risk analizlerinde önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

29 EKİM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

29 Ekim 2025 Çarşamba sabahı İstanbul'da hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kentin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından net bir şekilde algılandı. Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları kısa sürede gündem olurken, vatandaşlar yaşadıkları anları paylaşarak bilgi almaya çalıştı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili ilk verileri kısa süre içinde kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklamalar, hem vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağladı hem de olası spekülasyonların önüne geçti.

