İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Akşam saatlerinde meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde net şekilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sarsıntının etkisini daha belirgin hissetti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası kent genelinde büyük bir merak oluştu. Sosyal medya paylaşımları artarken, uzmanların ve resmi kurumların açıklamaları büyük bir dikkatle takip edilmeye başlandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye genelinde meydana gelen yer hareketlerini 7 gün 24 saat esasına göre izlemeyi sürdürüyor. Ülkede kaydedilen her deprem, bu kurumların sismoloji merkezlerinde anlık olarak ölçülüyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

27 Ekim sabahı İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından çok sayıda vatandaş, Kandilli Rasathanesi ve Afad'ın resmi internet sitelerinde yayımlanan verileri kontrol etti. "Son depremler" listesi, yalnızca vatandaşların güncel bilgilere ulaşmasını sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bilimsel çalışmalar ve toplumda afet farkındalığının artması açısından da büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik verileri düzenli biçimde paylaşarak kamuoyuna şeffaf bilgi akışı sunuyor. Kurum, bunun yanı sıra afetlere hazırlık düzeyini yükseltmek için yıl boyunca çeşitli eğitim programları, tatbikatlar ve farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Kandilli Rasathanesi ise sahip olduğu gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listeleri, halkın doğru bilgiye hızla erişmesini sağlarken, uzmanlar için de olası risk analizlerinde önemli bir referans kaynağı niteliği taşıyor.

DEPREM NEREDEOLDU?

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.