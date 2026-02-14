Haberler

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda evinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen 21 yaşındaki Kübra Kölge, odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Daha sonra yere düşerek ağır yaralanan Kölge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kölge'nin başında sinir krizi geçiren annesini vatandaşlar, "Bir şey yok yaşıyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

  • 21 yaşındaki Kübra Kölge, 12 Şubat Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda 5'inci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı.
  • Kübra Kölge, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve Kölge'nin 12 yaşındaki kız kardeşi Ü.G.K.'nın ifadesine başvurdu.

Kasımpaşa'da ailesiyle tartıştığı öne sürülen 21 yaşındaki Kübra Kölge, odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AİLESİYLE TARTIŞTI, 5 KATTAN DÜŞTÜ

Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Kübra Kölge, ailesiyle evde tartıştıktan sonra odasına geçti. Kısa süre sonra genç kadın, 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Tenteden yere düşen Kölge ağır yaralandı.

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kölge, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kölge'nin yerde kanlar içinde yattığı, annesi Aysel Kölge'nin ise kızının başında sinir krizi geçirdiği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların "Bir şey yok, yaşıyor" diyerek anneyi sakinleştirmeye çalıştığı anlar kaydedildi.

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

"ABLAMI PENCEREDE GÖRDÜM"

Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturmada Kölge'nin 12 yaşındaki kız kardeşi Ü.G.K.'nın ifadesine başvurdu. Ü.G.K., ailesiyle oturdukları sırada ablasının odasına gittiğini ve kendisini son olarak pencerede gördüğünü söyledi. Binadaki komşular ise herhangi bir kavga ya da gürültü sesi duymadıklarını ifade etti. Polis olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

hayat şartları zor olması bedeniyle oluyor Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

BİR ÇOCUĞU KORUYAMIYORUZ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu
112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi

112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Suriye ve Irak'ta mesai saatlerine Ramazan ayarı! Mesai kısaltıldı

İki ülkede mesai saatlerine Ramazan ayarı! Mesai kısaltıldı