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İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? En yakın nöbetçi eczane nasıl bulunur? 12 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler…

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İstanbul'da en yakın nöbetçi eczane nerede ve hangi eczaneler açık soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle acil ilaç ihtiyacı olanlar, "İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede?" ve "Yakınlarda nöbetçi eczane var mı?" sorularına yanıt arıyor. 12 Eylül 2024 tarihli nöbetçi eczaneler listesi de merak ediliyor. Peki, İstanbul Sultangazi'de bugün nöbetçi eczane hangisi? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede?

Bugün İstanbul'da nöbetçi eczane hangisi? Eczaneler, normal mesai saatleri dışında da nöbet sistemi ile hizmet vermeye devam ediyor. 12 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler ve en yakın eczanelerin konum bilgilerine nasıl ulaşacağınızı öğrenmek için detaylar haberimizde...

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?

İstanbul'daki nöbetçi eczanelerin nerede bulunduğu ve bu eczanelere nasıl ulaşabileceğiniz, yol tarifiyle birlikte haberimizde yer alıyor. 12 Eylül 2024 Perşembe günü nöbetçi eczanelerin hangi ilçelerde olduğu bilgisi için güncel listeye buradan ulaşabilirsiniz.

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İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? En yakın nöbetçi eczane nasıl bulunur? 12 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler…

12 EYLÜL NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?

12 Eylül tarihinde İstanbul'da açık olan nöbetçi eczaneleri öğrenmek için, bulunduğunuz ilçeye göre en yakın eczaneyi bulabilirsiniz. Nöbetçi eczaneler, her gün farklı bölgelerde nöbetçi olarak görev yapmaktadır. En güncel listeyi öğrenmek için İstanbul Eczacı Odası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da nöbetçi eczanelerle ilgili mobil uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, 24 saat açık nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri eczane sistemleri üzerinden de paylaşılmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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