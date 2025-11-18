Haberler

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 18 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

İstanbul Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

Karaağaç Mahallesi

Büyükçekmece ilçesi Karaağaç Mahallesinde belirli sokaklarda 18 Kasım 2025 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında bakım çalışması kapsamında trafo merkezi bakımı yapılacağından elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sırtköy Sokak ve Çevresi

Büyükçekmece ilçesi Merkez Karaağaç Mahallesi Sırtköy Sokak çevresinde 18 Kasım 2025 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında bakım çalışması kapsamında trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hürriyet ve Ulus Mahalleleri

Büyükçekmece ilçesi Merkez Hürriyet Mahallesi Murattepe ve Çatalca Yolu Sokak ile Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Sokak bölgelerinde 18 Kasım 2025 tarihinde saat 08.00 ile 16.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesinin çeşitli sokaklarında 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında trafo merkezi bakımı yapılacağından elektrik kesintisi olacaktır.

Ayrıca Firuze ve Gürpınar Yolu Sokak çevresinde de aynı saatlerde kesinti uygulanacaktır.

Atatürk, Pınartepe ve Çevresi

Büyükçekmece ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi ile Pınartepe Mahallesinde 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca Atatürk Mahallesinin bazı sokaklarında abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle aynı saatlerde kesinti yapılacaktır.

İstanbul Arnavutköy Elektrik Kesintisi

Hicret, İmrahor, İslambey ve Gaziosmanpaşa İlçesi Yenidoğan Mahalleleri

Arnavutköy ilçesi Hicret, İmrahor ve İslambey mahallelerinin çeşitli sokakları ile Gaziosmanpaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesinde 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle deplase işlemleri yapılacak ve bu nedenle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Hadımköy ve Hastane Mahalleleri

Arnavutköy ilçesi Merkez Hadımköy ve Hastane mahallelerinde 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı yapılacağından elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Avcılar

Firuzköy ve Gümüşpala Mahalleleri

Avcılar ilçesi Firuzköy Bulvarı ile Gümüşpala Mahallesindeki bazı sokaklarda 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağlarıçi ve İnci Sokak Çevresi

Firuzköy Mahallesi Bağlarıçi Sokak ile Gümüşpala Mahallesi İnci Sokak bölgelerinde aynı tarihte ve aynı saat aralığında abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Bahçelievler Elektrik Kesintisi

Yenibosna Merkez ve Çobançeşme Mahalleleri

Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez ve Çobançeşme mahallelerinin bazı sokaklarında 18 Kasım 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler, Siyavuşpaşa ve Şirinevler Mahalleleri

Bahçelievler ilçesi Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Sokak, Siyavuşpaşa Mahallesindeki çeşitli sokaklar ve Şirinevler Mahallesinin belirli sokaklarında 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Başakşehir Elektrik Kesintisi

Ziya Gökalp Mahallesi

Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinin çeşitli sokaklarında 18 Kasım 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında trafo merkezi bakımı yapılacağı için elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

Şemsipaşa Mahallesi

Şemsipaşa Mahallesinin bazı sokaklarında 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karayolları Mahallesi

Karayolları Mahallesinin çeşitli sokaklarında 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karayolları ve Sultangazi Yunus Emre Mahalleleri

Karayolları Mahallesi ile Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesindeki bazı sokaklarda ekonomik ömrünü dolduran hatların yenilenmesi amacıyla 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Sarıyer Elektrik Kesintisi

Rumelifeneri Mahallesi

Rumelifeneri Mahallesinin çeşitli sokaklarında 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında ekonomik ömür nedeniyle yenileme çalışmaları yapılacağından elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Emirgan, Reşitpaşa, İstinye ve Yeniköy Mahalleleri

Sarıyer ilçesinin Emirgan, Reşitpaşa, İstinye ve Yeniköy mahallelerindeki birçok sokakta 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Sarıyer Merkez Mahallesi

Sarıyer Merkez Mahallesinin bazı sokaklarında 18 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

