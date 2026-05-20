Haberler

Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi Betül Koruğ hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada, üniversite öğrencisi Betül Koruğ (22) hayatını kaybetti. Koruğ'un Beyoğlu'nda özel bir üniversitede psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Kaza, 04.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, karşı şeritlerden gelen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmış, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralanmıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ile sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmış, kaza sonucu yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenilmişti.

Kazada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yaralılardan Muhammed Ö. ve Nilsu P. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferhat B. ile Betül Koruğ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza kameraya yansıdı

Diğer yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 34 GPP 245 plakalı otomobilin caddede süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen 34 CAH 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

"Sizinle dertleşmek istiyorum" dedi, sözleri salonu ayağa kaldırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho’dan Samet Akaydin bombası

Mourinho’dan Samet bombası
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Koca ülke karıştı!

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel
AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum

AK Parti toplantısında görüntülendi! Gerekçesini bakın nasıl açıkladı
New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

Şehrin göbeğinde büyük patlama