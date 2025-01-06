İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı?

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da milyonlarca kişi "Kar geliyor" haberleriyle heyecanlanırken, Meteoroloji beklenen kar yağışına ilişkin sürpriz bir açıklamada bulundu. Bu hafta İstanbul'da kar var mı ve kar yağışı ne zaman başlıyor sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli raporlarına göre, gelecek hafta sonu soğuk hava ve yağışlar geri dönüyor. Lodosun ardından gelmesi beklenen bu yeni sistem, İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine kar yağışı getirebilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Cezayir üzerinden gelecek ılık hava öncesinde bugün bazı noktalarda sağanak beklentisi var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE?

İstanbul şehrinde 6 Ocak 2025 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 11 dereceyi gösteriyor. 7 Ocak 2025 Salı günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 8 Ocak 2025 Çarşamba günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek. 9 Ocak 2025 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 17 dereceyi bulacak. 10 Ocak 2025 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek.

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