İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı Haber Videosunu İzle
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Güncelleme:
Mersin'de nişanlı bir çift, iştahsızlık şikayetiyle "Amber" isimli kedilerini veterinere götürdü. Muayene sonrası çekilen röntgen sonuçlarında kedinin kalçasında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Mermi ameliyatla kedinin vücudundan çıkarılırken Ramazan Alper İlten, "Röntgen sonucunda böyle bir şey olduğunu görünce kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık. Şu anda kedinin durumu gayet iyi" dedi.

  • Mersin'de bir çiftin sahiplendiği kedinin röntgeninde kalçasında mermi çekirdeği tespit edildi.
  • Kedinin vücudundaki mermi çekirdeği operasyonla çıkarıldı ve kedi sağlığına kavuştu.
  • Kedi sokaktan sahiplenildikten sonra operasyonla tedavi edilerek yeni evine yerleştirildi.

Mersin'de kar gezisi için merkez Toroslar ilçesinin yüksek rakımındaki Arslanköy Mahallesi'ne giden Ramazan Alper İlten ve nişanlısı Fatma Zühal Yurdagül, dolaştıkları sırada cana yakın hareketlerinden etkilendikleri bir kediyi üşümemesi için yanlarına aldı.

İŞTAHSIZ DİYE GÖTÜRDÜLER, MERMİ ÇEKİRDEĞİ ÇIKTI

Çift, aralarındaki bağın güçlenmesiyle sahiplenmeye karar verdikleri kediyi, hem az mama yediği hem de aşılarının yaptırılması için merkez Yenişehir ilçesindeki veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekimler Ömer Sağdıç ve Furkan Toroğlu tarafından yapılan muayenenin ardından çekilen röntgen sonucunda "Amber" adı verilen kedinin kalçasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi.

Cismin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuşan Kedi, yeniden çiftle buluşturuldu.

"RÖNTGEN SONUCUNDA ŞOK YAŞADIK"

İlten, her zaman sahipsiz hayvanlar için yanında mama bulundurduğunu söyledi.

Gezi sırasında karşılaştıkları kedinin, yanlarından ayrılmak istemediğini dile getiren İlten, şöyle konuştu:

"Yanımıza aldığımızda kedi bize, biz de ona alıştık. Çok hızlı şekilde bağ kurmuş olduk. Röntgen sonucunda böyle bir şey olduğunu görünce kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık. Sağ olsun veteriner hekimlerimiz operasyon sonucunda kurşunu çıkardı. Şu anda da kedinin durumu gayet iyi."

"KEDİ GAYET MUTLU ŞEKİLDE HAYATINA DEVAM EDİYOR"

Veterinerlerden Sağdıç, çiftin, kedinin sağlık kontrolü için kendilerine başvurduğunu ifade ederek, "Kurşunun vücutta uzun süre kalması sonrasında zehirlenmeler gerçekleşebileceği için operasyonu gerçekleştirdik. Kedi, gayet mutlu şekilde hayatına devam ediyor." dedi.

Toroğlu da çifte duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Cismi kedinin vücudundan çıkardık şimdi her şey güzel olacak. Sokaktan sahiplenildi, artık güzel ve sıcak bir yuvası var. Biz de onun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yaşam
