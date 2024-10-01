İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirirken, İsrail'in sadece bu bölgelerle sınırlı kalmayarak Türkiye'yi de hedef alabileceği uyarısında bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin bu tehlikeye karşı her türlü önlemi alacağını belirterek, İsrail'in "devlet terörü" yürüttüğünü ifade etti. Peki, İsrail Türkiye'ye saldırır mı, saldırabilir mi? Detaylar...

İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'de ve Lübnan'da yürüttüğü operasyonların yalnızca bu bölgelerle sınırlı kalmayacağını ve Türkiye'nin de bu tehditle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Erdoğan, İsrail'in "Vadedilmiş Topraklar" ideali çerçevesinde Anadolu'yu da içeren genişlemiş bir coğrafyada etki alanı kurma hedefinde olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Türkiye'yi hedef alabilecek bir strateji izlediğini ve Türkiye'nin milli güvenliği açısından bu gelişmelerin büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırgan tutumunun Türkiye'yi doğrudan hedef alabileceğini ve bu tehdidin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin bu tehditlere karşı duracağını ve bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği içinde olacağını belirterek, İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikalarına karşı uluslararası kamuoyunu da harekete geçmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetinin, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurduğunu ve ütopya peşinde koştuğunu kaydederek, "Bu niyetlerini çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. 7 Ekim'den beri yaşanan her gelişme, bu tehdidin boyutunu biraz daha artırmaktadır. İsrail'in, Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle, nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz." diye konuştu.

Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki Suriye sınırından Lübnan sınırının 170 kilometre uzaklıkta olduğunu; Türkiye-Lübnan arasındaki mesafenin ise sadece 2,5 saatte katedilebildiğini anlatan Erdoğan, "Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. 'Türkiye İsrail'in yanında dursun.', 'Türkiye bu işlere karışmasın.', 'Türkiye tarafsız olsun.' diyenlere sesleniyorum, özellikle 'Hamas bir terör örgütüdür.' diyenlere sesleniyorum, 360 gündür yaşanan barbarlığı 7 Ekim vakasıyla meşrulaştırmaya çalışanlara sesleniyorum: Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var." ifadelerini kullandı.

İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRABİLİR Mİ?

Erdoğan'ın açıklamalarında İsrail'in, bölge ülkelerine yönelik politikalarının Türkiye'yi de içine alabileceği konusunda açık uyarılar yapıldı. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a karşı yürüttüğü saldırıların ardından, bu yayılmacı politikaların Türkiye'nin güvenliğine de doğrudan etki edebileceği vurgulandı. Özellikle Netanyahu yönetiminin dini fanatizm ve yayılmacı hedeflerle hareket ettiğini dile getiren Erdoğan, İsrail'in bu saldırgan tutumunun gelecekte Türkiye'ye de yönelebileceğine dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Türkiye, İsrail'in bu genişlemeci politikalarına karşı bölgesel güvenliği koruma noktasında kararlı bir duruş sergilemeye devam edecek. İsrail'in özellikle Türkiye'nin sınır komşuları olan Suriye ve Irak'ta yürüttüğü faaliyetlerin, Türkiye'ye karşı bir tehdit unsuru olabileceği belirtildi.