Akdeniz'de gerilim tırmanıyor! İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan "Vicdan" gemisine düzenlediği baskın sırasında Türk milletvekilleri geçici olarak alıkonuldu. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Bursa temsilcilerinin de arasında olduğu bu olay, sadece diplomatik ilişkileri değil, uluslararası kamuoyunu da alarma geçirdi. Peki, İsrail tarafından alıkonulan milletvekilleri kim? İsrail milletvekillerini neden alıkoydu? Sürece dair detaylar haberimizde...

İSRAİL TARAFINDAN ALIKONULAN MİLLETVEKİLLERİ KİM?

İsrail'in, Gazze'ye insani yardımlar ulaştırmak için yola çıkan "Vicdan" isimli gemiye düzenlediği baskın, uluslararası gündemi bir kez daha sarstı. Olay sırasında çok sayıda aktivist ve yolcu alıkonulurken, Türkiye adına öne çıkan isimler arasında üç milletvekili bulunuyor.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrailli askerler tarafından geçici olarak alıkonulanler arasında yer aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vekillerin güvenliğinin sağlanması konusunda İsrail'e sert bir uyarıda bulundu. Kurtulmuş, "Arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" diyerek diplomatik baskıyı gündeme taşıdı.

Olay, sadece milletvekillerini değil, Türkiye-Gazze hattındaki insani yardım çabalarını da doğrudan etkiledi. Uluslararası sularda gerçekleşen bu müdahale, hukuk ve insan hakları açısından ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.

İSRAİL MİLLETVEKİLLERİNİ NEDEN ALIKOYDU?

İsrail'in resmi açıklamalarına göre, Vicdan gemisine yapılan müdahale, Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka nedeniyle gerçekleştirildi. İsrailli yetkililer, gemiyi uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdiğini ve yolcuların İsrail limanına transfer edildiğini belirtti.

Ancak Türkiye tarafı, bu hareketin hukuka aykırı olduğunu ve gemideki milletvekillerinin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" diyerek uluslararası kamuoyuna güçlü bir mesaj gönderdi.

Alıkoyma olayının ardında hem insani yardım taşımak hem de Filistin'e destek vermek gibi uluslararası hak ve sorumluluklar yatıyor. Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun amacı, Gazze'ye temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak iken, İsrail'in müdahalesi ciddi diplomatik gerilimlere yol açtı.

İSRAİL'İN "VİCDAN" GEMİSİNE BASKINI VE ULUSLARARASI TEPKİLER

İtalya'nın Otranto Limanı'ndan Akdeniz'e açılan Vicdan gemisine yapılan baskın sırasında kameraların kırıldığı ve birçok aktivistin geçici olarak alıkonulduğu bildirildi. Gemide bulunan milletvekilleri ve aktivistler, kısa süreliğine İsrail denetiminde tutuldu.

Uluslararası hukuk ve insan hakları uzmanları, bu müdahalenin deniz hukuku ve uluslararası normlar açısından tartışmalı olduğunu vurguladı. Türkiye ve diğer ülkeler, olayın diplomatik kanallar üzerinden çözülmesini talep ederken, İsrail'in müdahalesi dünya kamuoyunda eleştirildi.

TBMM'DEN SERT TEPKİ VE DİPLOMATİK HAMLELER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vekillerin güvenliği için hemen diplomatik girişimlerde bulunulduğunu duyurdu. "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" ifadesi, İsrail'e karşı Türkiye'nin tavrını net şekilde ortaya koydu.

Aynı zamanda vekillerle iletişimin tamamen kesildiği anlaşıldı. Türkiye, diplomatik kanallar üzerinden İsrail ile görüşmelerini sürdürerek, milletvekillerinin güvenli bir şekilde Türkiye'ye dönmesini sağlamayı hedefliyor.