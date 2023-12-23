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İsmail Yazıcı kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı kimdir?

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Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerimiz şehit oldu. Gelen bu haberler tüm Türkiye yasa boğulurken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı. Peki, İsmail Yazıcı kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit İsmail Yazıcı kimdir?

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 askerin kimliği belli oldu. Şehitlerin isimlerini açıklayan Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. İsmail Yazıcıkim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit İsmail Yazıcıkimdir?

İSMAİL YAZICI KİM, NERELİ?

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini annesi Miyase Yazıcı ve eşi Seda Yazıcı'ya Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu aynı zamanda 10 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze töreninin ise nüfusa kayıtlı olduğu Gümüşhane'nin Şiran İlçesi'ne bağlı Telme Köyü'ne defnedileceği öğrenildi.

İsmail Yazıcı kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı kimdir?

Osman Demir
Osman Demir
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