İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya hangi kanalda çalışıyor?

Gazetecilik kariyerinde hem yazılı basın hem de televizyon alanında önemli başarılar elde eden İsmail Küçükkaya, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biridir. Hem cesur haberciliği hem de kritik analizleriyle tanınan Küçükkaya, yıllar içinde birçok önemli medya kuruluşunda görev aldı ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İsmail Küçükkaya hangi kanallarda çalıştı şu an hangi kanalda çalışıyor? İsmail Küçükkaya'nın özel hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde aldı. Gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Küçükkaya, kısa sürede dikkat çeken çalışmalara imza attı.

Hürriyet'teki deneyiminin ardından Sabah ve Star gazetelerinde görev alan Küçükkaya, 2000 yılında Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2003 yılında SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak televizyon dünyasına adım attı. 2005-2008 yılları arasında Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliğini üstlenen Küçükkaya, 2008 yılında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olarak atandı. Ancak, Haziran 2013'te Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden ayrıldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan İsmail Küçükkaya, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Yıllar içinde gazetecilikte edindiği deneyim ve televizyon programlarıyla kazandığı geniş takipçi kitlesi, onu Türkiye'nin en tanınmış gazetecilerinden biri haline getirmiştir.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NERELİ?

İsmail Küçükkaya, Kütahya'nın Simav ilçesi doğumludur. Eğitim hayatının ilk yıllarını burada tamamlayan Küçükkaya, gazetecilik kariyerini İstanbul gibi büyük şehirlerde sürdürüyor olsa da memleketine olan bağlılığıyla biliniyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 10 Temmuz 2016 tarihinde Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerinde pek çok önemli televizyon kanalında görev yaptı. Çalıştığı kanallar arasında:

Kanal D – Televizyon kariyerine habercilikle başladı, çeşitli haber bültenlerinde görev aldı.

Show TV – Haber ve gündüz kuşağı programlarında yer aldı.

Kanal 24 – Kısa süreliğine haber ve yorum programlarında çalıştı.

FOX TV – "Çalar Saat" programını sunarak geniş kitlelerce tanındı.

Habertürk TV – Farklı haber ve tartışma programlarında yer aldı.

TV100 – Kendi adını taşıyan programıyla gündem analizi ve yorumlarıyla dikkat çekti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA TV100'DEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

İsmail Küçükkaya, en son TV100 kanalında kendi adını taşıyan programını sunuyordu. Ancak 9 Ekim 2025 tarihinde TV100'den ayrıldı. Ayrılık nedeni olarak, kariyerinde yeni projelere odaklanma ve farklı medya fırsatlarını değerlendirme isteği öne çıkıyor. Bu ayrılık, medyada ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı ve gazetecinin takipçileri tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor.