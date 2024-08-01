Hamas lideri İsmail Haniye suikastı nasıl yapıldı ve nasıl öldürüldü soruları gündeme geliyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastla hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. İsmail Haniye nasıl öldü? Hamas lideri İsmail Haniye suikastı nasıl yapıldı? Detaylar haberimizdedir…

İSMAİL HANİYE NASIL ÖLDÜ?

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırının yerel saatle 02.00 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Haniye'nin kaldığı konutun güdümlü füzeyle vurulduğu savundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve süreç tamamlanınca sonuçların paylaşılacağı bildirmişti.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE SUİKASTI NASIL YAPILDI?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastla hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre mesafedeki bir binada bulunan Haniye'nin suikasta kurban gitmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina sır gibi saklanıyor. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler "güdümlü füze" iddialarını çürüten bir nitelik taşıyor. 25 Temmuz'da ortaya çıkan bir uydu görüntüsünde suikast iddialarının gerçekleştirdiği binada "yeşil kumaş" ve "moloz" detaylarının görünmediğini ortaya koyuyor. Buna göre, görüntüdeki binanın suikastın gerçekleştiği bina olduğu ihtimallerini artıyor. Görüntüler Haniye suikastının kısa menzili bir füze veya roket gerçekleştiği detaylarını öne çıkarıyor.