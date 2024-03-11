İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İsmail Afşar kimdir? İYİ Parti Konya Akşehir Belediye Başkan adayı İsmail Afşar kimdir?

İYİ PARTİ KONYA AKŞEHİR ADAYI KİM?

İYİ Parti Akşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Afşar oldu.

İSMAİL AFŞAR KİMDİR?

1969 yılı Yunak doğumlu olan İsmail AFŞAR, ilk ve orta öğreniminin ardından 1987- 1994 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Missouri State University (ABD) Siyaset Bilimi ve Ekonomi Bölümlerinde lisans; Ohio University, Akron (ABD) Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bölümünde yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır.

1994 yılı itibariyle Milletvekili Danışmanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bakan Müşavirliği, Avrupa Birliği ve Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Bakan Müşavirliği ve Başbakanlık Müşavirliği görevlerini başarıyla yürütmüştür.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Uzman, Finansman – Fon Yönetimi Daire Başkanlığı, Strateji Planlama Daire Başkanlığı görevleri ile Dünya Bankası – Özelleştirme İdaresi - İŞKUR ve KOSGEB ortaklığında Sosyal Destek Projesi Koordinatörü ve AB Uyum Çalışmaları Koordinatörü olarak da görev yapmıştır.

AFŞAR aynı zamanda Milli Güvenlik Akademisi 51. Dönem Müdavimi olup Dünya Bankası – Kırsal ve Yerel Kalkınma, NATO Uluslararası Güvenlik, Kamu - Özel Sektör İşbirliği gibi birçok alanda ulusal ve uluslararası kurs ve seminerlere katılmış ve eğitimler almıştır. Özellikle kalkınma, sanayi ve tarım konuları başta olmak üzere muhtelif konularda da bilimsel çalışmalar hazırlamış, makaleleri yayımlanmıştır.

2002 yılı itibariyle, Security Papers Ltd. (Pakistan), Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri ile İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., Et Balık Ürünleri A.Ş., JTI Central Asia (Kazakistan) Denetim Kurulu Üyeliklerinde de bulunmuştur.

Sivil toplum çalışmalarında da aktif görevler üstlenen AFŞAR'ın; Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Boğaziçi Üniversiteliler Derneği, Boğaziçili Yöneticiler Vakfı ve Türk Eğitim Derneği'nde üyelikleri bulunmaktadır. Ayrıca Konya'nın kuzeyinde bulunan 8 ilçenin dahil olduğu ve bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Akşehir – Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de başarıyla ifa etmiştir.

2023 yılı Genel Seçimlerinde İYİ Parti Konya Milletvekili adayı olmuştur.

İsmail AFŞAR, ailesine ait arazide tarım ile de iştigal etmektedir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.