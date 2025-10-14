İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları bitti mi, başvurular nerden, nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'nın 2.753 kişilik sürekli işçi alımı büyük ilgi topluyor. Temizlik görevlisinden güvenlik personeline, bakım-onarım elemanından klinik destek elemanına kadar farklı pozisyonlarda istihdam yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden devam ederken, henüz başvurmayan adaylar son başvuru tarihini öğrenmek isterken, başvurusunu tamamlayanlar ise sonuçların açıklanma zamanını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın 2.753 sürekli işçi alımı için başvurular 8 Ekim 2025 tarihinde başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde sona erdi. Başvurular e-Devlet, esube.iskur.gov.tr, ALO 170 ve İŞKUR Mobil platformları üzerinden yapıldı. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmemektedir. Başvuruların sonlanmasıyla birlikte artık sonuçların açıklanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan işçi alımı sonuçlarının açıklanma tarihi henüz netlik kazanmadı. Bu konuda resmi bir açıklama yapılırsa, güncel bilgi ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sonuçların ilan edilmesi, başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme sürecinin tamamlanması sonrası gerçekleşir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KAPSAMINDA KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

Bu alım kapsamında toplam 2.753 sürekli işçi istihdam edilecek. İhtiyaç duyulan farklı alanlarda ve pozisyonlarda personel alımı yapılacak. Bu sayı, Sağlık Bakanlığı'nın hizmet kalitesini artırmak ve sağlık tesislerinde eksikliği hissedilen iş gücünü tamamlamak amacıyla belirlenmiştir.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Alımlar il bazında ve ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre yapılacak. Kişilerin başvurularında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak ve adaylar yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek. Kadro dağılımı ise şu şekildedir:

1.948 temizlik görevlisi,

572 silahsız güvenlik görevlisi,

244 hastane klinik destek elemanı.

Bu dağılım ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlenmiş olup, alımlar sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla planlanmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili pozisyon için aranan eğitim ve deneyim şartlarına sahip olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresinin ilan edilen ilde bulunması yer alıyor.

Ayrıca adaylar sadece bir iş yeri ve meslek için başvuru yapabiliyor. Diğer özel şartlar, pozisyona göre farklılık gösterebilir ve ilan metninde detaylı olarak belirtilmiştir.