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İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 26 Haziran baraj doluluk seviyesi nedir?

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26 Haziran 2024 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki barajların doluluk oranları merak konusu oldu. Son yağışlarla birlikte barajların doluluk oranlarında değişiklikler yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) verilerine göre, barajların doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. Peki, baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

26 HAZİRAN (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Haziran 2024 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 26 Haziran baraj doluluk seviyesi nedir?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

26 HAZİRAN (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 26 Haziran 2024 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 26 Haziran baraj doluluk seviyesi nedir?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

26 HAZİRAN (İZSU) İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 26 Haziran baraj doluluk seviyesi nedir?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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