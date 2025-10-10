Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ekranlarında ve beyaz perdede yer aldığı projelerle tanınan Irmak Ünal, hem sanatçı bir aileden gelmesi hem de yurt içi ve yurt dışında aldığı eğitimle dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyerine güçlü adımlarla başlayan Ünal'ın yaşamı, eğitimi ve özel hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Irmak Ünal, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan oyuncularından biridir. 15 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Sanatçı bir aileden gelen Ünal'ın babası usta tiyatrocu Cihan Ünal, annesi ise eski manken Sabiha Tarhan'dır. Babasının, sinema sanatçısı Türkan Şoray ile yaptığı evlilikten olan Yağmur Ünal ise ünlü oyuncunun üvey kız kardeşidir.

Irmak Ünal, ilkokul ve ortaöğretimini Ankara'daki Yükseliş Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında medya alanına ilgi duyan Ünal, Radyo Bilkent'in kuruluşuna katkı sağlamış ve daha sonra profesyonel radyoculuk yaparak Radyo Mydonose'ta kendi programlarını sunmuştur.

Eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Ünal, 1998 yılında San Francisco'daki Academy of Art University'de Sinema ve Televizyon eğitimi almış ve 2002 yılında mezun olmuştur. Sanat hayatı, tiyatro, televizyon dizileri, sinema filmleri ve sunuculukla çeşitlenerek devam etmiştir.

IRMAK ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Irmak Ünal, 15 Şubat 1977 doğumludur. Ekim 2025 itibarıyla 48 yaşındadır. Şubat 2026'da 49 yaşına girecektir.

IRMAK ÜNAL NERELİ?

Irmak Ünal, Ankara doğumludur. Doğum yeri dolayısıyla aslen Ankaralıdır. Ancak eğitim ve meslek yaşamının büyük kısmını İstanbul ve yurtdışında geçirmiştir.

IRMAK ÜNAL'IN KARİYERİ

Irmak Ünal'ın medya ve sanat kariyeri hem akademik hem de profesyonel olarak güçlü temellere dayanmaktadır. Radyoculukla başlayan medya serüveni, Amerika'da aldığı sinema ve televizyon eğitimiyle daha da derinleşmiştir.

San Francisco'da eğitim aldığı dönemde Bela Union Theatre ile birlikte "Demon Industry" adlı tiyatro oyununda sahne alarak tiyatro deneyimi kazanmıştır.

Türkiye'de oyunculuk kariyerine ise 2002 yılında yayınlanan ve gençlik dizisi olarak büyük ses getiren "Kampüsistan" dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle başlamıştır. Bu dizide dönemin popüler oyuncularıyla birlikte rol almış ve dikkat çekmiştir.

2004 yılında büyük ilgi gören "Haziran Gecesi" dizisinde Su Tarhan karakteriyle ekranlara gelmiş; Özcan Deniz, Naz Elmas ve Nebahat Çehre gibi isimlerle birlikte oynamıştır.

Ardından "Nehir", "Ahh İstanbul", "Arka Sokaklar", "Acı Hayat", "El Gibi" gibi televizyon dizilerinde farklı karakterlere hayat vererek ekranlarda kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Sinema alanında ise "Ayakta Kal", "Kağıt", "Çığlık Çığlığa Bir Sevda", "Sizi Seviyorum" gibi projelerde yer almıştır. Özellikle Zeki Müren'in hayatının son günlerini konu alan "Çığlık Çığlığa Bir Sevda" filminde başrol oynamasıyla dikkat çekmiştir.

Ayrıca 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte çocuklara yönelik "Eyvah Çocuklar" adlı programı sunarak ekran önündeki yeteneklerini sunuculuk alanında da göstermiştir.

Oyunculuğun yanı sıra bir dönem medya prodüksiyonuna ilgi duyan Irmak Ünal, kendine özgü çizgisiyle hem gençlik dizilerinde hem de dramatik yapımlarda başarılı performanslar sergilemiştir.