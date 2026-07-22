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İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi

İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi
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İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar'da yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Avcılar'da etkili olan fırtına nedeniyle bir tabela yolda yürüyen yayanın üzerine devrildi. Çevredekiler yardıma koşarak tabelanın altında kalan kişiyi kurtardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

TABELA, ÜZERİNE DEVRİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle rüzgarın sürüklediği tabela yolda yürüyen yayanın üzerine devrildi.

Olayı gören kişiler yardıma koşarak tabelanın altında kalan yayayı kurtardı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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