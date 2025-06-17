İran İsrail savaşı son durum açısından yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi etkileyen bir krize dönüştü. İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın geniş çaplı misillemeleriyle karşılık buldu. Özellikle "Yükselen Aslan" ve "Gerçek Vaat 3" isimli operasyonlar savaşın gidişatını belirledi. Peki, İran İsrail savaşı son durum nedir?

İSRAİL, İRAN TELEVİZYONU'NU VURDU

İsrail, bugün ise Tahran'daki İran Devlet Televizyonuna saldırdı. Saldırı canlı yayınlara yansırken, binada bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılara İran, balistik füzeleri ateşleyerek ve insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek verirken; İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler çaldı.

İsrail'in başlattığı "Yükselen Aslan Operasyonu", İran'ın nükleer kapasitesini hedef alarak savaşın fitilini ateşledi. Tahran, Natanz ve İsfahan'daki nükleer merkezler vurulurken, önemli isimlerin hayatını kaybetmesi İran tarafında büyük öfkeye yol açtı. İran hükümeti bunu "savaş ilanı" olarak değerlendirdi.

İran İsrail savaşı son durum kapsamında İran, "Gerçek Vaat 3" adını verdiği operasyonla İsrail topraklarına yüzlerce füze ve drone gönderdi. Tel Aviv, Hayfa ve Petah Tikva gibi büyük şehirler hedef alınırken, İsrail'in hava savunma sistemleri saldırıların bir kısmını önlemekte zorlandı.

Savaşın beşinci gününe girilirken can kaybı ve yıkım giderek artıyor. İsrail kaynakları 24 sivilin öldüğünü ve 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirirken, İran tarafında da önemli askeri ve sivil kayıplar yaşandı. Bu gelişmeler, İran İsrail savaşı son durum verilerini daha da dramatik hale getirdi.

İran İsrail savaşı son durumuna dair ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, İran'a nükleer programını durdurması için "son bir şans" verilebileceğini söyledi. Bu açıklama, olası bir diplomatik çözüm için umut ışığı doğurdu.

Bölgedeki gelişmeler uluslararası güvenliği tehdit ederken enerji piyasaları da savaşın etkisinden nasibini alıyor. İran İsrail savaşı son durum analizlerine göre, petrol fiyatlarında ani yükselişler yaşanırken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor.

TRUMP'TAN GECE YARISI UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Trump, İran'ın başkenti Tahran'ın tahliye edilmesini söyledi. ABD Başkanı, "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli" ifadelerini kullandı.