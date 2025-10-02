İpek Filiz Yazıcı kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında, nereli boşandı mı?

İpek Filiz Yazıcı, son dönemde hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde sıkça yer alan bir isim. Genç yaşına rağmen başarılı projelerde rol alarak dikkat çeken Yazıcı hakkında "İpek Filiz Yazıcı kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Boşandı mı?" gibi sorular merak ediliyor. Kariyeri ve hayatına dair bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı, Türkiye'nin genç ve yetenekli oyuncularından biridir. 2001 yılında İstanbul'da doğmuş ve küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duymuştur. İlk kez 2016 yılında "Babam ve Ailesi" adlı televizyon dizisinde rol alarak oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

Zamanla kendini geliştiren İpek Filiz Yazıcı, çeşitli televizyon dizilerinde önemli roller üstlenmiş ve özellikle Netflix'in popüler dizisi "Aşk 101"de başrol oynayarak geniş kitlelerce tanınmıştır. Aynı zamanda eğitimini sürdüren Yazıcı, genç yaşına rağmen oyunculuk alanında ciddi bir kariyer yapmaktadır.

İPEK FİLİZ YAZICI KAÇ YAŞINDA?

İpek Filiz Yazıcı, 6 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Bu nedenle 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Henüz genç yaşta olmasına rağmen sektördeki deneyimi ve başarılı performanslarıyla dikkat çekmektedir. Hem oyunculuk kariyerini hem de eğitim hayatını aynı anda yürütmekte ve önümüzdeki yıllarda daha da yükselmesi beklenmektedir.

İPEK FİLİZ YAZICI NERELİ?

İpek Filiz Yazıcı, İstanbul doğumludur. Ancak kökleri Trabzon'un Of ilçesine dayanmaktadır. İstanbul'da büyüyüp eğitimini burada alan Yazıcı, aynı zamanda köklü Karadeniz kültürüne de sahiptir.

İPEK FİLİZ YAZICI KARİYERİ

İpek Filiz Yazıcı, kariyerine 2016 yılında "Babam ve Ailesi" dizisinde oyunculuk yaparak başlamıştır. Ardından 2017'de "Kayıtdışı" dizisinde Tuğba Ateş karakterini canlandırmış, sonrasında "Elimi Bırakma" dizisinde Ceyda rolüyle televizyon ekranlarında yer almıştır.

Kariyerindeki en büyük çıkış ise Netflix yapımı "Aşk 101" dizisinde "Işık" karakterini canlandırmasıyla olmuştur. Bu dizi ona hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda geniş bir hayran kitlesi kazandırmıştır. Ayrıca "Yeni Hayat" dizisinde Gökçe Karatan karakteriyle rol almaya hazırlanmış, ancak pandemi nedeniyle dizi çekimleri ertelenmiştir.

İpek Filiz Yazıcı, genç yaşına rağmen önemli projelerde yer alarak adından söz ettirmekte ve oyunculuk kariyerini hızla ilerletmektedir. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Basın Teknolojileri bölümünde eğitimine devam etmektedir.

İPEK FİLİZ YAZICI İLE UFUK BEYDEMİR BOŞANIYOR MU?

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerini 2022 yılında İtalya'nın tarihi kenti Roma'da düzenlenen özel bir törenle evlilikle taçlandırmıştı. Çift, uzun süredir gündemde olan uyumlu ilişkileriyle dikkat çekmiş ve hayranlarından büyük destek görmüştü. Ancak Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un son haberine göre, ünlü çift evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle karşılıklı rıza göstererek boşanma sürecini başlattıkları ve evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmayı planladıkları belirtildi. İki yıl süren evliliklerinin ardından alınan bu karar, hem hayranlarını hem de magazin camiasını şaşırttı.