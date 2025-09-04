İnternette problem mi var? 4 Eylül İnternete neden girilmiyor?

4 Eylül 2025 tarihinde Türkiye genelinde internet kullanıcıları ciddi erişim sorunları ve hız düşüklüğü ile karşılaştı. Google, YouTube, Gmail, Drive ve Play Store gibi popüler servislerde yaşanan aksaklıklar, sosyal medya platformları ve çeşitli web sitelerinin kullanımını da olumsuz etkiledi. Bu durum, kullanıcılar arasında "İnternet çöktü mü?" ve "İnternet neden yavaşladı?" gibi soruların yaygınlaşmasına neden oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

4 EYLÜL İNTERNETE NEDEN GİRİLMİYOR?

4 Eylül Perşembe günü itibarıyla Google'ın birçok servisi kullanıcılar tarafından erişim sorunlarıyla karşılandı. Sabah saatlerinden itibaren Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store gibi platformlarda aksaklıklar yaşandı. Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Google hizmetleri geçici olarak kullanılamaz hale gelirken, sosyal medya kullanıcıları da bu durumu yoğun şekilde paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kesintiye ilişkin teknik raporun beklendiğini belirtti. Yaklaşık yarım saat süren kesintinin ardından Google servisleri yeniden normale döndü. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde de binlerce kullanıcı benzer sorunlar yaşadığını bildirdi. Ayrıca, kullanıcılar Google servislerinin yanı sıra Spotify, Cloudflare, Character.AI ve Anthropic Claude gibi platformlarda da erişim problemleri yaşandığını aktardı.

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELDİ Mİ?

Yaklaşık bir saat boyunca Google servislerine erişim sağlanamazken, kullanıcılar bu durumdan büyük ölçüde etkilendi. Gmail, YouTube, Google Drive ve diğer popüler platformlara giriş yapılamaması sebebiyle sosyal medyada "Google çöktü mü?" gibi sorular yoğun şekilde gündeme geldi. Ancak teknik ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yaşanan sorun kısa sürede çözüldü ve şu anda Google servislerine girişte herhangi bir problem yaşanmıyor. Kullanıcılar, tüm platformlara sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında Google servislerinde yaşanan erişim problemlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Kırık, değerlendirmesinde, "Bazı Avrupa ülkelerinde, özellikle Bulgaristan başta olmak üzere ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Görünen o ki bölgesel bazlı bir altyapı sorunu söz konusu. Bu tür sorunlar genellikle kısa süreli ve geçici oluyor. Şu anda çok büyük bir krizden söz etmek mümkün değil. Ancak Google altyapısını kullanan diğer sistemlerde de benzer sıkıntılar yaşanabilir," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, yaşanan sorunun yerel ve sınırlı bir problem olduğunu, dünya genelinde yaygın bir arızanın söz konusu olmadığını destekliyor.

GOOGLE ERİŞİM SORUNUNU EN ÇOK YAŞAYAN ÜLKELER!

Erişim sorunu bildirilen ülkeler şu şekilde sıralandı:

Türkiye

Bulgaristan

Yunanistan

Gürcistan

Hırvatistan

Sırbistan

Romanya

Ermenistan

Hollanda

Almanya

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar, Google servislerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını bildirdi. Google, YouTube, Gmail ve diğer hizmetlerde yaşanan kesintilerin bölgesel altyapı sorunlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.