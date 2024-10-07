İnfaz koruma memuru alımı 2024! 2024 yılında infaz koruma memuru olmak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından alım süreçlerine odaklandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından istihdam edilecek gardiyanlar, KPSS P94 puan türüne göre değerlendirilecek. Adaylar, gerekli puan şartlarını karşıladıktan sonra tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, İnfaz koruma memuru alımı!

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı için infaz koruma memuru (gardiyan) alım sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Ceza infaz kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, 2024 yılında yapılacak atamalar için KPSS ortaöğretim oturumunda aldıkları P94 puanları ile başvuruda bulunabilecekler. Alımlar, bakanlığın yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte adayların KPSS başarı puanlarına göre belirlenecek.

Ceza infaz memurluğu alımında, belirli sağlık ve güvenlik şartları da göz önünde bulunduruluyor. Adaylar, sağlık raporu alarak görevlerini yerine getirmelerine engel olabilecek bir durumlarının olmadığını kanıtlamalıdır. Aynı zamanda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun da olumlu çıkması gerekiyor.

İNFAZ KORUMA MEMURU KPSS PUANI 2024

2024 yılında infaz koruma memuru olarak atanmak isteyen adayların KPSS P94 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor. P94 puanı, ortaöğretim (lise) mezunları için geçerli bir puan türüdür ve bu sınav çift yıllarda düzenlendiği için 2024'te yapılacak alımlarda, 2022 KPSS sonuçları geçerli olacak. Ortaöğretim KPSS sınav sonuçları iki yıl boyunca kullanılabilir. Adayların puan sıralamaları doğrultusunda yapılacak alımlarda, tercihler bu puan türüne göre yapılacak.

İNFAZ KORUMA MEMURU YAŞ SINIRI

2024 infaz koruma memuru alımında yaş sınırı da önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Adayların 2022 KPSS sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

Yani, 01 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olan adaylar başvuruda bulunabilecek. Ancak gemi adamı, teknisyen, aşçı, kaloriferci, hemşire gibi diğer unvanlar için yaş sınırı 35 olarak belirlenmiş durumda.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI ŞARTLARI

İnfaz koruma memuru olmak isteyen adayların belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. 2023 yılında Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Adayların Türk vatandaşı olması şartı aranıyor.

Kamu haklarından mahrum olmamak: Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış veya affa uğramamış olmak gerekiyor.

Askerlik durumu: Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olması, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması isteniyor.

Sağlık raporu: Adayların, görevlerini yerine getirmelerine engel bir sağlık sorunu olmadığını tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık raporu ile belgelemeleri şart.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: Alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor.

İnfaz koruma memurları, atanmadan önce uygulamalı sınav ve sözlü mülakata tabi tutulurlar. Bu sınavlarda başarılı olan adaylar kadroya alınırlar.