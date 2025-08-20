Yaz aylarının en lezzetli ve besleyici meyvelerinden biri olan incir, sadece taze haliyle değil, reçel olarak da sofralarda kendine yer buluyor. Kahvaltılarda, tatlıların üzerinde ya da atıştırmalık olarak keyifle tüketilen incir reçeli; hem doğal içeriği hem de evde kolayca hazırlanabilir olmasıyla mutfakların vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. İncir reçeli tarifi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. İncir reçeli tarifi! İncir reçeli nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 kg taze incir (yeşil ya da mor fark etmez)

800 gram toz şeker

1 su bardağı su

Yarım limonun suyu

(İsteğe bağlı) birkaç karanfil ya da 1 adet çubuk tarçın

(İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı tereyağı (köpürmeyi önlemek için)

HAZIRLIK AŞAMASI

İlk olarak incirler bol suyla yıkanır. Kabukları soyulmadan da kullanılabilir, ancak daha pürüzsüz bir doku isteyenler incirlerin dış yüzeyini hafifçe soyabilir. İncirlerin sap kısımları kesilir ve büyük olanlar ortadan ikiye bölünebilir. Küçük boy incirler ise bütün olarak kullanılabilir.

ŞEKERLE BEKLETME

Temizlenen incirler geniş bir tencereye alınır. Üzerine toz şeker eşit şekilde serpilir. Bu karışım, incirlerin suyunu salabilmesi için gece boyunca ya da en az 4–5 saat bekletilir. Bu adım, reçelin doğal meyve suyuyla pişmesini sağlayarak ekstra aroma kazandırır.

PİŞİRME AŞAMASI

Bekleme süresinin ardından tencere ocağa alınır ve üzerine 1 su bardağı su eklenerek orta ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladığında ocağın altı kısılır. Reçel yüzeyinde oluşan köpükler, daha parlak bir sonuç için kaşıkla alınabilir. Bu aşamada isteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı tereyağı da eklenerek köpürme azaltılabilir.

İncir reçeli yaklaşık 40–50 dakika boyunca kısık ateşte, meyveler yumuşayıp şerbet kıvam alana kadar pişirilir. Şerbetin kıvamı, bir tabağa damlatılarak soğuduğunda yayılmıyorsa hazır demektir.

LİMON SUYU EKLEME

Pişirme işleminin son 5 dakikasında yarım limonun suyu tencereye eklenir. Limon suyu, reçelin şekerlenmesini önlemekle kalmaz, aynı zamanda parlak bir görünüm kazanmasına da yardımcı olur. Birkaç dakika daha kaynatıldıktan sonra reçel ocaktan alınır.

SAKLAMA VE SERVİS

Hazırlanan sıcak reçel, sterilize edilmiş cam kavanozlara dikkatlice doldurulur ve kapağı sıkıca kapatılır. Kavanozlar ters çevrilerek vakumlanması sağlanır ve oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Serin, karanlık bir ortamda 6–12 ay boyunca bozulmadan saklanabilir.

PÜF NOKTALARI