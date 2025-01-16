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İnci Taneleri 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İnci Taneleri 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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İnci Taneleri dizisi, 29. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünde yaşananlar, izleyicilerde "İnci Taneleri 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, İnci Taneleri 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 30. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı yapım yeni sezonuna başladı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelecek hafta yaşanacaklar gündemde. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; İnci Taneleri 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilber'i şoke eden gelişme!

Azem, gizemli kadının izini sürerken, Cihan, Suat'ın katillerinin peşine düşer. Nehir ise babasının yaptığı veda konuşmasıyla adeta yıkılır. Dilber'i şoke eden gelime ne?

İnci Taneleri 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İnci Taneleri 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

İnci Taneleri 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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