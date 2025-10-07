İslam dininde namaz vakitleri, güneşin hareketlerine göre belirlenmiş olup her bir namazın kendine özgü bir zamanı vardır. Özellikle sabah namazı, vakit açısından en çok merak edilen ibadetlerden biridir. Müslümanlar, imsak vaktinin girmesiyle birlikte oruca başlamakta ve aynı zamanda sabah namazının da zamanı olup olmadığını sıkça sorgulamaktadır. Bu yazıda, "İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı?" sorusunun cevabını dini kaynaklar, hadisler ve fıkhi açıklamalar ışığında detaylı şekilde ele alıyoruz.

SABAH NAMAZININ VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Sabah namazının vakti, fecr-i sâdık denilen gerçek tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu an, takvimlerde imsak vakti olarak işaretlenmiştir. Dolayısıyla, imsak vaktinin girmesiyle birlikte sabah namazı vakti de girmiş olur.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay vardır:

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Güneş doğduktan sonra sabah namazı vakti çıkar ve artık namaz kılınmaz. Bu yüzden sabah namazı, imsak ile güneş doğumu arasındaki sürede kılınmalıdır.

SABAH NAMAZI İMSAK VAKTİNİN GİRMESİYLE KILINABİLİR Mİ?

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'ân-ı Kerîm'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivâyetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehap) bulmuşlardır. (İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr, 1/225; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/286; Zeylaî, Tebyîn, 1/82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir. (Tirmizî, Salât, 117 [154])

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygamber'e (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre; Cebrail (a.s.) sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve "…Bu, senden önceki peygamberlerin (namaz) vaktidir ve (namazlar için) vakit bu iki vaktin arasıdır." (Ebû Dâvûd, Salât, 2 [393]; Tirmizî, Salât, 113 [149]) demiştir.