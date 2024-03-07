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İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar kaç yaşında, nereli?

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İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar hakkında merak edilenler. Bayraktar'ın yaşının ve nereli olduğu konusu gündemde. İlknur Kovaç Bayraktar'ın hayatı ve politik kariyeri hakkında detaylı bilgiler.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bayrampaşa Belediye Başkan adayı ise İlknur Kovaç Bayraktar oldu. Vatandaşlar, İlknur Kovaç Bayraktar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? AK Parti Bayrampaşa Belediye İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar kaç yaşında, nereli?

İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR KİMDİR?

  • 1979 İstanbul doğumlu olan İlknur KOVAÇ BAYRAKTAR, Makedonya Üsküp şehrinden ana vatana göç eden bir ailenin ferdidir. İlköğrenimini Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu, orta ve lise eğitimini Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda tamamlamıştır.
  • Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimi almıştır. Meslek hayatına avukat olarak başlayan KOVAÇ BAYRAKTAR, Bayraktar Hukuk Grubu'nun kurucu avukatıdır. İkinci üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir.
  • 2014 yerel seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nda aktif olarak görev almaya başlayan KOVAÇ BAYRAKTAR, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini ifa etmiş ve 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı'na atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.
  • 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi seçilen KOVAÇ BAYRAKTAR, Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanı'dır.
  • Arnavutça, İngilizce ve Fransızca bilen İlknur KOVAÇ BAYRAKTAR, evli ve iki çocuk sahibidir.

İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar kaç yaşında, nereli?İlknur Kovaç Bayraktar

İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar kaç yaşında, nereli?İlknur Kovaç Bayraktar

İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar kaç yaşında, nereli?İlknur Kovaç Bayraktar

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İlknur Kovaç Bayrampaşa AK Parti Gündem Yaşam Politika Haberler

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