İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 2025 okullar ne zaman tatil oluyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi yayımladı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen ara tatil tarihleri de belli oldu. Yoğun geçen ders temposuna kısa bir mola vermeyi bekleyen milyonlarca öğrenci, ilk ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaklaşık bir haftalık bu tatil süresince hem öğrenciler hem de öğretmenler kısa bir soluk alma fırsatı bulacak. Aynı zamanda bu dönem, öğrencilerin öğrenme eksiklerini gidermeleri ve konuları pekiştirmeleri açısından da önemli bir zaman dilimi olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için dinlenme ve yeniden enerji toplama imkânı sunacak. Birinci dönemin ardından gelen bu mola, eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı devamı açısından önemli bir ara dönem olarak değerlendiriliyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönemin ortasında yer alan bu bir haftalık ara, hem öğrenciler hem de öğretmenler için eğitim temposuna kısa bir ara verme ve zihinsel olarak yenilenme fırsatı sunuyor. Bu süreç, ders yükünü dengelemek ve verimliliği artırmak adına önemli bir mola niteliğinde.

2026 RESMİ TATİLLER

Ramazan Bayramı Arefe 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar

Kurban Bayramı Arefe 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Yılbaşı 1 Ocak 2026 Perşembe

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2026 Perşembe

İşçi Bayramı 1 Mayıs 2026 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2026 Salı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarih itibarıyla okullarda ders zili son kez çalacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline girecek. Yaz tatili boyunca öğrenciler, hem dinlenme fırsatı yakalayacak hem de ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Yoğun tempolu bir dönemin ardından, öğretmenler ve öğrenciler için bu tatil, bedensel ve zihinsel olarak yenilenmenin kapılarını aralıyor. Yeni eğitim-öğretim yılı ise geleneksel olarak Eylül ayında başlayarak, okullarda yeniden hareketli günlerin habercisi olacak.