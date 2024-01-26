İkinci El Araba Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Sıfır araçlardan çok daha aktif bir piyasası bulunan ikinci el araba lar, bir otomobile yatırım yapmak isteyen kişilerin ilk aklına gelen seçeneklerden. Fakat ikinci elde kullanabileceğiniz platformların çok çeşitli olması sebebiyle kafa karışıklıkları da ortaya çıkabiliyor. Büyük bir çoğunluğu kişisel pazarlık ile ilerleyen ikinci el araba alım süreçleri güvenlik noktasında suistimal edilmeye oldukça müsait. Bu da hem yapılan yatırımın hem de verilen zamanın boşa gitmesine sebep olabiliyor. Süreçleri doğru yürütebilmek ve kazançlı çıkmak için dikkat etmeniz gereken bazı temel noktalar mevcut. Sizin için bir araya getirdiğimiz bu tavsiyelere dikkat ederek kendinize en uygun olan ikinci el aracı kolayca satın alabilirsiniz.

Bütçe Belirleme

İkinci el araç almaya karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken şey bütçenizi belirlemek. Dinamik bir piyasaya sahip olan ikinci el araçlar, bütçe noktasında sık sık yenilik gerektirebiliyor. Eğer araç almaya uzun süre önce karar verdiyseniz aklınızdaki araç listesini güncel fiyatlarla mutlaka karşılaştırmalısınız. Kredi çekeceğiniz bir senaryoda aracın, elinizdeki peşinata göre ne kadar kredi tutarı gerektireceği de oldukça önemli. Aylık kredi ödemeleri, faiz oranı ve toplam faiz tutarı gibi ayrıntılara dikkat ederek kendi bütçenizi belirleyebilirsiniz. Sonrasında bu bütçe çevresinde şekillenen bir araba alma sürecine girebilirsiniz. Sorunsuz bir satın alma gerçekleştirmek ve sonrasında ödemelerinizi rahatça gerçekleştirebilmek için bu bütçeye sadık kalmanızda fayda var.

Planlama noktasında ekstra masrafları da unutmamak gerek. Devir işlemleri sırasında kasko, vergi ve trafik sigortası gibi masrafları da bütçenize dahil ederseniz daha gerçekçi bir planlama yapabilirsiniz. Yapacağınız masraf, aracın marka, model ve motor hacmi gibi farklı kriterlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Piyasa Araştırması

Satın almak istediğiniz aracın gerçek ederini bilmek bütçeniz dahilinde istediğiniz gibi bir araba alabilmenize yardımcı olur. İkinci el araba fiyatları; aracın kullanım süresi, kilometre değeri, kaza geçmişi ve boya işlemleri gibi pek çok farklı unsura bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Fakat marka ve model bazında fiyatlar belirli bir aralıkta seyrediyor. Seçmek istediğiniz aracın genel piyasa değerini belirlemek de baz alabileceğiniz fiyatı öğrenmenize yardımcı oluyor. Böylece eklenen ya da dezavantaj yaratan her bir özelliği değerlendirebilmeniz kolaylaşıyor. Bunun için piyasa değerine ekleme veya çıkarma yaparak aracın ortalama değerine ulaşabilirsiniz.

Aracı İnceleme

Bütçenizi belirleyip piyasa araştırması yaptıysanız kısa sürede beğenebileceğiniz ikinci el araçlar bulabilirsiniz. Satın alacağınız aracı beğendikten sonra kendi gözünüzle incelemeye özen göstermelisiniz. Satıcıyı tanımak ve aracı yakından incelemek ikinci el araba alırken nelere dikkat edilir sorusuna verilebilecek önemli yanıtlardan biri. Zaman zaman internet üzerinden yapılan anlaşmalarda bu adım ihmal edilebiliyor.

Test Sürüşü

İkinci el araba alırken nelere dikkat edilmeli sorunun en önemli adımlarından biri de test sürüşü. Büyük bir yatırım aracı olan otomobilleri satın alırken pek çok farklı yöntemle test edebilmek mümkün. Fakat arıza ve hasar tespiti konusunda mutlaka yapılması gereken şeylerden biri de test sürüşü. İkinci el araba alırken dikkat edilecekler listesinde yer alan bu adım; aracın rahatlığını, çalışırken çıkardığı sesleri ve gözünüze çarpabilecek sorunları tespit edebilmenizi sağlıyor. Bu sürüşün, arabayla yapılan kısa bir tur ile sınırlı kalmaması da önemli. Aracın her noktasını özenle inceleyerek nihai kararınızı vermenize yardımcı olacak özelliklerini keşfedebilirsiniz. Buna koltuk döşemeleri ya da radyonun ve klimanın çalışması gibi detaylar da dahil.

Lastik durumu ise en kritik noktalardan biri. Aracın lastiklerinin durumu bu noktada pek çok şeyi açıklığa kavuşturabiliyor. Eğer satın almak istediğiniz arabanın lastikleri kötü durumdaysa büyük bir masraf ile karşı karşıya olduğunuzu bilmelisiniz. Fakat kaliteli ve iyi durumdaki lastiklerle karşılaştıysanız muhtemelen bakımlı bir aracı inceliyorsunuzdur. Bu da sizi önemli bir masraftan kurtarır ve aracın geneli hakkında daha pozitif bir yaklaşıma sahip olmanızı sağlar. Ayrıntılara önem veren biriyseniz araç lastiklerinin basınçlarını da kontrol etmenizde fayda var. Doğru basınçta kullanılan lastikler aracın kullanım ömrünü önemli ölçüde artırabiliyor. Tüm bu işaretler ise doğru aracı satın almak istediğinizi işaret ediyor.

Ekspertiz Kontrolü

Aracı gözle kontrol etseniz dahi detaylı bir inceleme için ekspertize götürmeniz şart. Böylece boya ve değişen bilgisini öğrenebilir, aracın hasarlarının teknik olarak tespit edilmesini sağlayabilirsiniz. Ekspertiz adımı, araç hakkında tüm bilinmeyenleri ortaya koyabildiği için satıcının eksik veya hatalı aktardığı bilgileri de kolayca görebilmenizi sağlıyor. Bu sayede daha önce aracın kaza yapıp yapmadığı veya satın aldıktan sonra uğraşmanız gereken gizli bir problem olup olmadığı ortaya çıkabiliyor.

İkinci el araçlarda en sık karşılaşılan sorunlar sıralandığında aracın kilometresi ile oynanması, çoğu zaman ilk sıralara yerleşen sorunlardan oluyor. Fiyat belirleme noktasında da önemli bir etken olan kilometre bilgisi, bazı sahtekarlık yöntemleri ile değiştirilebiliyor. Bu sebeple de ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında kilometre kontrolü de yer alıyor. Bu noktada yapılan değişiklikler ekspertiz raporunda ortaya çıkarılabiliyor.

Belge Kontrolü

İkinci el araba alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında belge kontrolünü de ayrı bir adım olarak ayırabiliriz. Satın alacağınız arabayı beğendikten sonra devir işlemleri sırasında bazı belge ve evrakların da tam olması gerekiyor. Bu noktada ekspertiz raporu, trafik sigortası ve trafik sigortası gibi tüm önemli evrakları satıcının size teslim etmesi önemli. Belgeleri teslim alırken aracın üzerinde herhangi bir MTV veya TPC borcu, haciz ya da trafik cezası olmadığından da emin olmalısınız. Aracı teslim aldıktan sonra tatsız sürprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız belge kontrolü konusuna hassasiyet göstermenizde fayda var.

Hasar Kaydı Sorgulama

İkinci el araba alırken yapılacak işlemlerden biri de hasar kaydı sorgulama. Ekspertizde aracın daha önce kaza geçirip geçirmediği anlaşılabiliyor. Fakat aracın kaç defa kaza yaptığını veya ne tür kazalara karıştığını öğrenmek için hasar kaydını sorgulamanız gerekiyor. Bu hizmetten yararlanmak oldukça basit. Telefonunuzun mesajlar bölümünden, aracın plakasını büyük harflerle ve aralarında boşluk olmayacak şekilde yazıp 5664'e SMS olarak gönderebilirsiniz. Diğer bir seçenek olarak e-Devlet üzerinden arama yapabilirsiniz. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğünün araç sorgulama platformuna erişebiliyor ve yine plakanızla hasar bilgisini sorgulatabiliyorsunuz.

El Sıkışmadan Önce Pazarlık

Kültürümüzün temeline işlemiş olan pazarlık, ikinci el araç alımında da sıkça başvurulan bir yöntem. Bu sebeple aracını satacak olan kişiler de çoğu zaman bu pazarlık payını da araç fiyatının içerisine ekliyor. Böylece el sıkışılırken arabayı hem alan hem de aracını satan taraf anlaşmadan mutlu ayrılıyor. Siz de araç fiyatı ne olursa olsun pazarlık noktasında şansınızı deneyebilirsiniz. Bu noktada aracın piyasa değerine hakim olmanız da önemli. Böylece çok beğendiğiniz fakat piyasa değerinin üzerinde fiyatlandırılan bir araç için ısrarcı olmanız gereken sınırı bilebilirsiniz.