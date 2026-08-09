Iğdırspor Karagümrük maçı hangi kanalda, Iğdırspor Karagümrük maçı nereden CANLI izlenir?

Trendyol 1. Lig'de Iğdırspor ile Karagümrük arasındaki mücadele için geri sayım sürerken, karşılaşmanın yayın bilgileri de gündemde. Iğdırspor Karagümrük maçı canlı izle araması yapan futbolseverler, maçın hangi kanaldan yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Iğdırspor Karagümrük maçı hangi kanalda ve nereden CANLI izlenir? İşte karşılaşmanın yayın detayları...

IĞDIRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? IĞDIRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Trendyol 1. Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmada Iğdırspor ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Sezonun önemli mücadelelerinden birinde sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen iki takımın karşılaşması öncesinde futbolseverler, Iğdırspor Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin yayıncı kanalları, başlama saati ve oynanacağı stat merak konusu oldu.

Iğdırspor Karagümrük maçı canlı izle araması yapan taraftarlar, karşılaşmayı ekran başından takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırıyor. 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak mücadele, futbolseverlere heyecan dolu bir 90 dakika yaşatacak. Peki, Iğdırspor-Karagümrük maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve nereden canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm yayın ve maç bilgileri...

IĞDIRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Iğdırspor ile Karagümrük arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşmasının yayın bilgileri belli oldu. 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak mücadele, beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Avaz ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde bu kanallar üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

IĞDIRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise karşılaşmanın başlama saati oldu. Iğdırspor ile Karagümrük arasındaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde yayın kanallarını kontrol ederek mücadeleyi canlı takip edebilecek.

IĞDIRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Iğdırspor-Karagümrük karşılaşması 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında sahaya çıkacak iki takım, üç puan için mücadele edecek. Karşılaşmanın sonucu kadar maçın yayın bilgileri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

IĞDIRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI BEIN SPORTS MAX 1'DE Mİ?

Iğdırspor-Karagümrük maçını beIN SPORTS MAX 1 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, kanalın yayın bilgilerini araştırıyor. beIN SPORTS MAX 1, Digiturk platformunda 82. kanalda yer alıyor. Kanal üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyicilerin ilgili yayın paketine sahip olması gerekiyor.

IĞDIRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI TRT AVAZ'DA MI?

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin bir diğer seçeneği ise TRT Avaz olacak. Iğdırspor-Karagümrük mücadelesi TRT Avaz ekranlarından da canlı yayınlanacak. TRT Avaz; Digiturk 57, D-Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179 ve Fil Box 154 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Kanalın Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın seçeneği de bulunuyor.

IĞDIRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Iğdırspor ile Karagümrük arasındaki mücadeleye Iğdır ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak Iğdırspor, güçlü rakibi Karagümrük karşısında üç puan için mücadele edecek.

IĞDIRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Iğdırspor-Karagümrük maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Avaz üzerinden takip edebilecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele, Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar maç öncesinde yayın kanallarını kontrol ederek karşılaşmayı kaçırmadan takip edebilecek.

IĞDIRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇININ YAYIN BİLGİLERİ

Iğdırspor-Karagümrük karşılaşmasına ilişkin merak edilen yayın detayları şöyle:

• Maç: Iğdırspor - Karagümrük

• Tarih: 9 Ağustos 2026 Pazar

• Saat: 19.00

• Stat: Iğdır Şehir Stadyumu

• Yayın kanalları: beIN SPORTS MAX 1, TRT Avaz

• Lig: Trendyol 1. Lig