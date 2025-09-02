İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İBB yurt sonuçları sorgulama!

Okulların açılış tarihi yaklaşırken, İBB yurt başvurusu yapan öğrenciler sonuçların açıklanma zamanını heyecanla bekliyor. Yeni eğitim yılı öncesinde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen gençler, başvuru sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İBB yurtlarıyla ilgili duyurular, öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. İBB yurt başvuru sonuçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, başvuruların değerlendirilmesinin tamamlanmasının ardından, sonuçlara Eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulaması ve resmi web sitesi üzerinden erişebilecekler. Asil ve yedek listelerde yer alan öğrencilerin barınma hakkı kazanıp kazanmadığına dair bilgiler, ayrıca online ve kesin kayıt tarihleri ile kayıt sürecine ilişkin tüm detaylar da yine web sitesinde ilan edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtları, yeni akademik yıl için 13 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB yurt başvuruları, İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden yer alan İBB Yurt Başvuru bölümü aracılığıyla yapılacak. Öğrenciler, başvuru sürecini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamak için bu uygulamayı kullanabilecekler. Ayrıca, başvurular yurt.ibb.istanbul resmi web sitesi üzerinden de kabul edilecek. Her iki platform da kullanıcı dostu ara yüzleriyle öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgilere rahatça ulaşmalarını sağlıyor. Başvuru sahipleri, gerekli belgeleri yükleyerek ve istenen bilgileri eksiksiz doldurarak işlemlerini tamamlayabilecek. Bu sayede, İBB yurtlarına kayıt süreci şeffaf ve erişilebilir bir şekilde yürütülmüş olacak.

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yurtlar, 2025-2026 akademik yılı için 13 Eylül'den itibaren kapılarını öğrenciler için açmaya hazırlanıyor. Yeni eğitim döneminde öğrencilere güvenli ve konforlu barınma imkanı sunacak olan bu yurtlar, modern altyapıları ve sundukları çeşitli hizmetlerle öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Akademik yılın başlamasıyla birlikte öğrencilere destek sağlamak amacıyla faaliyete geçecek yurtlar, kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere kaliteli bir konaklama deneyimi sunacak.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna öğrenci olarak kayıtlı bulunmak. Öğrenci olunan yükseköğretim kurumunun İstanbul sınırları içinde yer alması. Ailesinin (anne ve/veya baba) İstanbul dışında ikamet etmesi. Taksirli suçlar dışında herhangi bir adli sicil veya arşiv kaydının olmaması. Zorunlu staj hariç, brüt asgari ücretin bir buçuk katından fazla ücretli bir işte çalışmamak. Kamu personeli statüsünde olmamak. Toplu yaşam alanlarında bulunmaya engel teşkil edecek düzeyde akıl, ruh sağlığı sorunları veya bulaşıcı hastalıklara sahip olmamak. Yurt başvurusu yapılan tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İBB YURT BAŞVURU TARİHİ SÜRESİ NE ZAMAN DOLDU?

İBB tarafından yapılan duyuruda, yurt başvurularının son tarihinin 1 Eylül 2025'e kadar uzatıldığı bildirildi.