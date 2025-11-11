İBB iddianamesi tam metin (PDF)! 3 bin 900 sayfadan oluşuyor

İBB iddianamesi PDF! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma sonucunda nihai olarak iddianamenin hazırlandığını duyurdu. İddianame bugün mahkemeye sunulacak.

İBB İDDİANAMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belediye ve iştiraklerine ilişkin "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. Dosya, 3 bin 900 sayfa uzunluğunda ve 402 şüpheli yer alıyor. Özel olarak, örgüt yöneticisi olarak 6 kişi ve örgütün kurucusu / lideri konumunda İmamoğlu gösteriliyor. Hâkimlik kanalına bugün sunulacağı açıklandı.

EKREM İMAMOĞLU İDDİANAMESİ NE OLDU?

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün kurucusu ve lideri olarak yer aldığı belirtiliyor. Şüpheli sayısı içinde "1'i örgütün kurucusu ve lideri" olarak kendisi yer alıyor; ayrıca örgütte 6 yönetici, diğerleri ise örgüt mensubu ya da bağlantılı kişiler olarak sınıflandırılmış durumda.

Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapis cezası istendi. İmamoğlu hakkındaki iddianamede yer alan tüm suçlamalar:

Doğrudan suçlamalar:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Aklama (7 kez)

Kamu kurumu zararına dolandırıcılık (7 kez)

Dolaylı suçlamalar:

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Rüşvet (47 kez)

İrtikap (9 kez)

Kamu kurumu zararına dolandırıcılık (39 kez)

Aklama (4 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (3 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermek

Çevre kirliliğine neden olmak

Vergi usul kanununa muhalefet

Orman kanununa muhalefet

Maden kanunun muhalefet

İBB İDDİANAMESİ İSTENEN CEZALAR NE?

İddianamede yer verilen ceza taleplerine göre, Ekrem İmamoğlu için 828 yıla kadar ve bazı yayınlarda 2.352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede toplam 143 farklı eylem belirtilmiş durumda. Yapılan açıklamada 10 yıllık süre içinde kamu zararının 160 milyar lira olarak hesaplandığı ifade ediliyor.

İBB İDDİANAMESİ YAYINLANDI MI, AÇIKLANDI MI?

Savcılık tarafından yapılan açıklamada iddianamenin tamamlandığı ve bugün mahkemeye sunulacağı açıklandı.

Öte yandan önceki günlerde bazı iddialar, iddianamenin henüz tamamlanmadığı yönündeydi ve savcılık bu yöndeki iddiaları yalanlamıştı. Son açıklamayla birlikte iddianamenin hazırlık sürecinin tamamlandığı bilgisi resmiyet kazanmış oldu.

İBB İDDİANAMESİ NEREDE YAYINLANDI, NEREDEN BAKILIR?

Hazırlanan iddianamenin 3 bin 900 sayfalık metni kamuoyuyla tam olarak paylaşılmadı; ancak mahkemeye sunulacağı açıklandı. İddianamenin sunulduğu mahkemeye ilişkin kayıtlar ve erişim detayları ilerleyen süreçte resmi olarak yayınlanabilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibarıyla iddianamemizle (105)'i tutuklu, (170)'i adli kontrollü, (7)'si yakalama emriyle aranan (402) şüpheli ve (1)'i adli kontrollü (5) müşteki şüpheli hakkında toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak "Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme, rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, çevrenin kasten kirletilmesi, orman kanununa muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu malına zarar verme, maden kanununa muhalefet ve orman kanununa muhalefet" suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)'u örgüt mensubu (1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92'si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında;

Doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) suçlarından,

Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez), kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez), suç delillerini gizleme (4 kez), haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet alma (47 kez), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap (9 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez), suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez), ihaleye fesat karıştırma (70 kez), çevrenin kasten kirletilmesi, vergi usul kanununa muhalefet, orman kanununa muhalefet, maden kanununa muhalefet suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir.

Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.