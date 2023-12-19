Öğrenciler İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? Merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek amacıyla verilecek olan İBB bursuna başvuru yapan adaylar İBB burs sonuçları açıklandı mı? araması yapıyor. Peki, İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir?

2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde yer alıyor. Sona eren İBB burs başvurularının ardından öğrenciler burs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar…

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs sonuçları 20 Ekim Cuma günü sona erdi. Geçtiğimiz yıl başvurular 16 Ekim'de sona ermiş ve Aralık ayında sonuçlar açıklanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100.000 üniversite öğrencisine 7500 TL eğitim desteği veriyoruz. İlk taksitler çarşamba günü hesaplara yatırılacak. Güle güle kullanın." ifadelerini kullandı.

İBB BURS BAŞVURUSU 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NE ZAMAN ÖDENECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs başvurularının değerlendirme süreci 25 günü aştı. Burs değerlendirme işlemleri tamamlandığında elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. İBB burs başvuru sonuçları 20 Ekim Cuma günü itibariyle sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada hesabından bursların ne zaman yatacağı konusuna açıklık getirdi. Buna göre İBB Genç Üniversiteli bursları 20 Aralık 2023 günü öğrencilerin hesaplarına yatacak.

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçları İstanbul Senin uygulaması ve https://gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bursu hak kazanan öğrenciler haberimizi takip ettiği takdirde buradan duyuru yapılacaktır.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *,

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

2023-2024 İBB BURS ÜCRETLERİ KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında desteklenen öğrencilere toplamda 6 bin lira burs sağlamıştı. Bu dönemde burs almaya hak kazanan öğrencilere ise üç ayrı taksitte toplamda 2.500 TL ödeme yapılacak. Toplam burs miktarı ise 7.500 TL olarak belirlendi.