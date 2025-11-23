Hurda fiyatları , küresel emtia piyasalarındaki gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu emtiaların fiyatlarındaki dalgalanmalar, hurda metal fiyatlarında da buna bağlı değişikliklere yol açabilir. Türkiye Metal Borsası gibi büyük metal borsaları önemli rehberlik sağlamaktadır.

Metallere ve diğer geri dönüştürülebilir malzemelere olan küresel talep de önemli bir rol oynamaktadır. Endüstriyel üretim, inşaat projeleri ve diğer ekonomik faaliyetler hurda metal talebini etkilemektedir. Ekonomik büyüme dönemlerinde hammadde talebi genellikle artmakta ve bu da hurda metal fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır.

Küresel piyasada birçok hammadde işlem gördüğünden, döviz kuru dalgalanmaları hurda metal fiyatlarını da etkileyebilir. Para biriminin değer kaybetmesi, ithalat maliyetlerinin artmasına ve dolayısıyla ithal hurda fiyatlarının artmasına yol açabilir.

Gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşmaları da dahil olmak üzere ticaret politikasındaki değişiklikler, uluslararası hurda metal ticaretini de etkileyebilir. Bu değişiklikler, hurda bulunabilirliğini ve dolayısıyla fiyatları etkileyebilir.

Hurda Alüminyum Fiyatları

Bakırın yanı sıra alüminyum, en çok ticareti yapılan endüstriyel metaldir. Alüminyum üretimi enerji yoğundur. Alüminyum çıkarma işleminin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle, hurda alüminyum fiyatları genellikle petrol fiyatıyla orantılıdır. Alüminyum için en önemli pazar yeri Türkiye Metal Borsası'dır. Alüminyumun kilogram fiyatı, bu borsadaki gelişmelere bağlı olup günlük olarak dalgalanır. Malzeme ne kadar safsa, geri dönüşüm için o kadar uygundur ve satıldığında o kadar yüksek fiyat getirir. Fiyat ayrıca kirlilik derecesine ve hurdanın bileşimine göre de değişir.

İlke Hurda alüminyum fiyatlarını nasıl belirliyor?

Alüminyum fiyatı, mevcut arz, talep ve borsa gelişmelerine bağlıdır. Eski alüminyumunuzu iyi bir fiyata satmak istiyorsanız, öncesinde diğer malzemelerin kalıntılarını ve ağır kirleri temizlediğinizden emin olmalısınız.

En iyi hurda metal fiyatını nasıl alacağınızı blogumuzdan veya YouTube kanalımızdan öğrenebilirsiniz. Alüminyum nedir ve nerede bulunur? Alüminyum, Dünya kabuğunda en bol bulunan üçüncü element ve en bol bulunan metaldir. Alüminyum, gümüş beyazı, hafif bir metaldir. Alüminyum nispeten hafif, paslanmaz ve manyetik değildir. Mükemmel özellikleri sayesinde alüminyumla çalışmak kolaydır ve birçok alanda malzeme olarak kullanılır. Örneğin alüminyum jantlarda, alüminyum kutularda, alüminyum levhalarda, alüminyum profillerde ve daha birçok alanda bulunabilir. Boksit madenciliği açık ocak madenlerinde yapıldığından, alüminyumu geri dönüştürmek ve böylece kaynakları korumak çok daha önemlidir.

Hurda Kablo Fiyatları

Kablolar yüksek oranda bakır içerdiğinden, kablonun fiyatı doğrudan bakır fiyatıyla ilişkilidir. Bir kilogram saf bakırın ortalama fiyatı 4 ila 6 avro arasındadır. Ancak gerçek hurda kablo fiyatları, bakırın türüne bağlıdır ve bu tür bakır, Millberry bakır, mum bakır, Berry bakır ve konnektörlü veya konnektörsüz bakır kablolar gibi kategorilere ayrılır. Bakır, Türkiye Metal Borsası'nda işlem görür ve fiyatı küresel piyasadaki gelişmelerin yanı sıra mevcut arz ve talebe de bağlıdır.

İlke Hurda'nın kablo fiyatları nasıl belirleniyor?

Genel olarak, kablolardaki bakır içeriği ne kadar yüksekse, malzeme o kadar değerli olur ve karşılığında o kadar yüksek fiyat alabilirsiniz. Kablo hurdası satarken, türüne göre sınıflandırılması da önemlidir. Ayıklama işlemini kendiniz yaparsanız, yani kablo hurdasını ayırırsanız, daha yüksek bir fiyat elde edebilirsiniz. Güncel kablo fiyatlarımızı web sitemizde görebilirsiniz.

Hurda Sarı Fiyatları

Hurda sarı fiyatları bakır ve çinko arasında değişmektedir. Pirinç bir alaşım olduğundan, fiyatı borsadaki bakır fiyatına bağlıdır. Ancak nihai fiyat, günlük piyasa dalgalanmalarına bağlıdır. Bakır-çinko alaşımı, kalitesinden ödün vermeden kolayca geri dönüştürülebilir.

İlke Hurda pirinç fiyatlarını nasıl belirliyor?

Pirinç, alaşım bileşimine bağlı olarak farklı özelliklere ve fiyatlara sahip olabilir. Geniş hurda metal bayisi ortak ağımız sayesinde, pirinç arz ve talebine cevap verebildiğimiz için daha uygun hurda fiyatları sunabiliyoruz. Günlük olarak güncellenen pirinç fiyatlarını platformumuzda yayınlıyoruz.

Şirketimizde çalışan profesyoneller sarı hurdalarınızı en iyi şekilde değerlendirerek hakkettiğiniz tutarı anında ödeme olarak tarafınıza gönderecektir.

