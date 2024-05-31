Hulusi Akar mikrofonu açık unuttu: Burada konuşan nereden lan?

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında ilginç bir olay yaşandı. Komisyon Başkanı Hulusi Akar mikrofonunu açık unutarak o sırada konuşan CHP'li Murat Bakan'ı, yardımcısına "Burada konuşan nereden? Adamın adı neydi?" diye sordu. Bakan ise görüntülerin ortaya çıkması üzerine "Ne kadar üzücü bir durum." tepkisini gösterdi.

ADINI SOYADINI ÖĞRENİP SESLENDİ: TOPARLAYALIM

Komisyonda CHP'li Bakan'ın konuşması sırasında yanındaki yardımcısına mikrofonu açık unutarak "Nerede lan? Burada konuşan nereden?" diye sordu. Akar "Bu bizim komisyon üyesi değil, dışarıdan." yanıtı üzerine ise "Buraya oturabiliyor mu peki?" diye bir soru daha sordu. Daha sonra Murat Bakan'ın ismini ve soy ismini soran Akar, "Sayın Bakan toparlayalım." diye seslendi.

"BUNU ŞİMDİ Mİ OYLAYACAĞIZ" SORUSUNA "BİLGİ GELDİ" YANITI

Akar, yardımcısına "Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?" sorusuyla komisyondaki usulle ilgili soru sorduğunda ise "Oylayıp reddedeceğiz." yanıtını aldı. Akar, neden böyle yapacaklarını sorduğunda ise yardımcısı "Bilgi geldi." dedi.

CHP'Lİ BAKAN'DAN: TSK'YI İDARE ET AMA ÖNERGENİN NEDEN REDDEDİLDİĞİNİ BİLE SORGULAMA

CHP'li Murat Bakan, olayın görüntüsünün ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. Bakan, paylaşımında "Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yap, Milli Savunma Bakanlığı yap, TSK'yı sevk ve idare et ama önüne gelen askerin özlük hakları ile ilgili önergenin neden reddedildiğini bile bilme, bilgi geldi deyip reddet, sorgulama... Bu çok acınası bir durum." ifadelerini kullanarak şunları belirtti:

"Ne kadar üzücü… Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış, Milli Savunma Bakanlığı yapmış şimdi de milletvekili olmuş bir insanın komisyondaki üyenin 'AK Partili mi?, CHP'li mi?' diye partisini sorması hatta konuşmasından bile anlayamıyor olması, 9 yıldır milletvekili olan defalarca tarafına soru önergesi vermiş hatta bütçe görüşmelerinde yüzüne direkt konuşmuş ve soru sormuş milletvekilini tanımaması, komisyon başkanı olarak komisyonun işleyişini hiç bilmemesi…

* Benim verdiğim önerge; TSK'nın omurgası astsubayların ve uzman çavuşların hakları ile ilgiliydi. Kendisi önergemin ret sebebini soruyor yanındakine 'Niçin?' diyor, 'Niçin' demek adam haklı demek… Benim haklı olduğumu görüyor ama yanındaki 'bilgi geldi reddeceğiz' diyor, reddediliyor. Yani sorgulamaması… Yani hiçbir iradesi olmaması... Ne kadar acınacak bir durum. Ne kadar üzücü bir durum.

"ÇOK ACINASI BİR DURUM"

Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yap, Milli Savunma Bakanlığı yap, TSK'yı sevk ve idare et ama önüne gelenaskerin özlük hakları ile ilgili önergenin neden reddedildiğini bile bilme, bilgi geldi deyip reddet, sorgulama... Bu çok acınası bir durum.

İki şeye üzüldüm. Birincisi; uzman çavuşun, astsubayın onların nezdinde hiç kıymetinin olmaması, onların geleceğini ilgilendiren bir önergeyi hiç sorgulamadan reddetmeleri. Diğeri; Hulusi Akar'ın durumu! Ben burada ne arıyorum, ne yapıyorum haleti ruhiyesinde ve yaptığı işten bir haber. Yanındaki memurun yönlendirmesine göre hareket ediyor, kendi iradesi yok, "bilgi geldi" denmesi yeterli onun için. Umarım, en azından kendi içinde içine düştüğü durumu sorgular!"