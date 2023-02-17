Hulki Cevizoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

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HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Mustafa Hulki Cevizoğlu (d. 1 Mayıs 1958, Giresun), Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı.

Aslen Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödüle layık görülmüştür.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'Siyaset Bilimi' lisansı ve ardından 'İşletmecilik' yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi'nde Sosyoloji doktorasını tamamladı. 1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara vermiştir. Ardından Karadeniz TV'de tekrar başlayan program Ulusal Kanal ve Halk TV'de devam etti. 2020 yılında, Ceviz Kabuğu programının yeni yayın döneminde Halk TV'de devam etmeyeceğini açıkladı. Yeniçağ gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Başkent Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde Sosyal ve Kültürel Antropoloji dersi vermiştir.

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.

Siyasi kariyeri:

22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat seçilememiştir. 23 Kasım 2009 tarihinde Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Kurucu Genel Başkanı oldu, ancak görevinden 39 gün sonra 13 Ocak 2010'da istifa etti.

Hulki Cevizoğlu, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. Cevizoğlu, bu seçimlerde adaylık için önce CHP'ye başvurmuş ancak listeye alınmamıştı. Haziran 2015 genel seçimlerinde ise Vatan Partisi'nden İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı oldu.

Ödülleri:

Verilen ödüller arasında Hulki Cevizoğlu'nun kabul ettiği bazı ödüller:

En İyi Gazeteci Ödülü (Rumeli Dernekleri Federasyonu, Best of Rumeli ödülleri) - 2019

TV Haber Programı Dalında "Yılın Yıldızı" (Yıldız Teknik Üniversitesi-2006)

Programı Dalında "Yılın Yıldızı" (Yıldız Teknik Üniversitesi-2006) Yılın İlkeli ve Onurlu Gazetecisi Ödülü (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.-2005)

En İyi Tartışma Programı Ödülü (Kabataş Erkek Lisesi)

2005 Yılı Televizyon Program Yapımcısı Ödülü (Türk Ocakları Tekirdağ Şb.-2005)

En Başarılı Tartışma Programı Ödülü (Gaziosmanpaşa Üniversitesi-2005)

Mülkiyeliler Onur Ödülü (A. Üni. SBF.-2005); Yılın Köşe Yazarı (İnönü Üniversitesi-2005)

Toplumsal Sorumluluk Medya Başarı Ödülü (Fırat Üniversitesi-2005)

Yılın Kemalist TV. Programı (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-2005)

Yılın En İyi Tartışma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2005)

Yılın Kuvacısı (internetajans.com-2004)

En Başarılı Ulusal Tartışma Programı (Türkiye Kamu-Sen Giresun Şb.-2004)

Yılın Tartışma Programı (İstek Bilge Kağan Okulları-2004)

Tv Haber Programı Dalında Yılın Sembolü (Özel Sembol İ.Ö.O.-2004)

İlkeli Gazeteci Ödülü (Sivas Cumhuriyet Üni. Atatürkçü Düşünce ve Türk Dili Toplulukları-2004)

En İyi Tartışma Programı (KKTC Girne Amerikan Üni.-2004)

En Beğenilen Tartışma Programı (Maltepe Üniversitesi-2004); En İyi Tartışma Programcısı (Türk Ocakları Trabzon Şb.-2004)

En İyi Tartışma Programcısı (13 İletişim Fakültesi Dekanının Özel Ödülü-2004) (Türkiye'de İlk)

En İyi Tartışma Programı (Polis Akademisi-2004)

En İyi Tartışma Programı (Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu-2004)

Yılın Atatürkçüsü (Atatürkçü Düşünce Derneği, D. Şb.-2004)

Yılın TV Programı (Niğde Üniversitesi-2004)

Yılın Tartışma Programı (Türk Eğitim-Sen-2004)

Yılın En İyi Tartışma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2004)

En Beğenilen TV. Program Yapımcısı (Karadeniz Teknik Üniversitesi. İşletme ve Ekonomi Kulübü-2003)

Kulübü-2003) Yılın Tartışma Programı (İstanbul Üniversitesi. Diplomasi Kulübü-2003)

En İyi Haber Programcısı (Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu-2003)

Ulusal Televizyon Açık Oturum ve Söyleşi dalında 2002 Yılının En Başarılı İletişimcisi (Selçuk Üniversitesi. İletişim Fakültesi-2003)

Basın Onur Ödülü (Cumhuriyetçi Gençlik Platformu-2003)

Ziyad Nemli Büyük Ödülü (Trabzon Gazeteciler Cemiyeti-2003)

Türk Dünyası'na Hizmet Ödülü (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı-TÜRKSAV-2003)

En Çok İzlenen Tartışma Programı (H.Ü. Bes. ve Diy. Kulübü-2002)

En Beğenilen TV Program Yapımcısı (B.Ü. İşletme ve Ekonomi Kulübü-2002)

Yılın En İyi Araştırma Programı (İ.Ü. Bilgisayar Kulübü-2002)

Açık Oturum Dalında 2001 Yılının En Başarılı İletişimcisi (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi-2002)

2002 Karaman Türk Dili Ödülü (Karaman Valiliği-2002)

En İyi Haber ve Tartışma Programı (A.Ü. Hukuk Fakültesi Birleşik Hukukçular Kulübü-2002)

Medyanın En İyileri, 2001 Yılı En İyi Tartışma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2002)

En Beğenilen Tartışma Programı (Marmara Üniversitesi. İletişim Fakültesi-2001)

Araştırma dalında 2000 Yılının Bilişimcisi (İ.Ü. Bilgisayar Kulübü-2001)

Başarı Ödülü (Aydın Gaz.Cem.-2001); Türk Kültürüne ve Sosyal Hayatına Hizmet Eden TV Prog. Ödülü (Türk Ocakları-2000)

Televizyon Söyleşi dalında 1999'un Başarılı İletişimcisi (İ.Ü. İletişim Fakültesi-1999)

Gazetecilik dalında Yılın Altın Adamı Ödülü (Anadolu Basın Birliği-1999)

Televizyon Söyleşi dalında 1998'in Başarılı İletişimcisi (İ.Ü.İletişim Fakültesi-1998)

1998 Sedat Simavi Televizyon Ödülü (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti-1999)

Medyada Hoşgörü Ödülü (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-1998)

Televizyon Söyleşi dalında 1997'nin Başarılı İletişimcisi (İ.Ü. İletişim Fakültesi-1997)

Yılın Gazetecisi (Gazeteciler Cemiyeti-1997) (Tüm Medya içinde yalnızca tek kişiye verilen ödül)

Jüri Özel Ödülü (Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti.-1997)

TV Tartışma dalında Yılın Televizyoncusu (T.Yazarlar Birliği-1997)

Cengiz Polatkan Ödülü (RTGD-1997)

Haber dalında Yılın Gazetecisi (ÇGD-1987); Haber dalında Yılın Gazetecisi (Çağdaş Gazeteciler Derneği-1986)

Kitapları:

Compositio (Sosyoloji, Psikoloji, Din Felsefesi ve Astronomi Üzerine) (2017)

Kod Adı:68 (2008)

İşgal ve Direniş - 1919 ve Bugün (2007)

Ya Sev, Ya Sevr (Bir Gafletin Büyümesi) (2006)

Masonluk ve Rotaryenlik (2005)

Ey Türk İstikbâlinin Evlâdı! (2005)

Bütün Kaleler Zaptedilmedi (Attilâ İlhan'la Birkaç Saat) (1. Baskı Mart 2004)

Tarih Türkler'de Başlar (1. Baskı Eylül 2002)

Türk Olmak (2005)

Vatikan (Batı'dan Gelen Tehlike) (2005)

Misyonerlik ve Siyasal Hıristiyanlık (2005)

Türkiye ve Türkçe Üzerine Oynanan Oyunlar (2004)

Uzaylılardan Vahiyler! (2003)

Taze Yazı Kokusu (2003)

Amerika'nın Körfez Savaşı (2003)

Altın ve Suikast (Bergama ve Alman Vakıfları Olayı) (2003)

28 Şubat: Bir Hükümet Nasıl Devrildi? (2003)

Kuran Şifrecilerine Cevaplar Edip Yüksel (2002)

Türkçe İbadet (2002)

Sözümün Özü (Oğulcan Cevizoğlu'nun Resimleriyle) (2002)

Yaşar Nuri Öztürk'e Soruyorum (2002)

Yakın Zamanlar Tarihi (2001)

Generalinden 28 Şubat İtirafı: "Postmodern Darbe" (2001)

Eşekli Kütüphaneci (2000)

Nurculuk (1999)

Lider Troyka (1999)

Özelleştirme (1998)

Yaşar Nuri Öztürk (1998)

Vicdanımızı Yastık Yapıp Yatıyoruz (1998)

Şeyhler, Müritler ve Yalancı Peygamberler (1997)

Dünü Bugünü ile 68'liler (1997)

Ceviz Kabuğu (1996)

Misyon (1987)

Çalıştığı gazeteler:

1981-1989: Hürriyet

?-?: Sabah

?-?: Yeniçağ