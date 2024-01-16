Mart 628 yılında Mekkeli Müşrikler ile Medineli Müslümanlar arasında imzalanan Hudeybiye antlaşması, İslam tarihi açısından önemli bir antlaşmadır. Hudeybiye Antlaşmasını en önemli kılan yanı ise müşriklerin Müslümanları tanımaya başlamasıdır. Antlaşma ile ilgili önemli bilgileri sizin için derledik. Hudeybiye Antlaşması nedir? Hudeybiye Antlaşması maddeleri (şartları) nelerdir? Önemi nedir? Detaylar haberimizde!

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI NEDİR?

Hudeybiye Antlaşması ya da Hudeybiye Barışı, 628 martında Medineli Müslümanlarla Mekkeli putperesler arasında yapılan barış antlaşmasıdır. Hudeybiye ismini imzayı attıkları yakın köyün isminden almıştır. Bu antlaşma ile Mekkeliler İslam Devleti'ni hukuken tanımıştır.

Hicret'in altıncı yılında (Mart 628) İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah, gördüğü bir rüya üzerine 1400-1500 Müslümanla birlikte umre yapmak için Medine'den Mekke'ye doğru harekete geçti. Hudeybiye'ye vardıklarında Muhammed'in Kasvâ adlı devesinin yere çökmesiyle Müslümanlar burada kaldılar. Mekkeliler, Müslümanların umre amacıyla Mekke'ye geldiklerini bilmelerine rağmen onları Mekke'ye sokmamaya karar verdiler. Bu amaçla Halid bin Velid kumandasında 200 kişilik bir süvari birliğini Gamîm mevkiine gönderdiler. Muhammed, önce Hırâş bin Ümeyye'yi elçi olarak Mekke'ye yolladı. Ancak elçinin Mekkeliler tarafından iyi karşılanmaması üzerine Kureyşliler arasında birçok akrabası bulunan Osman bin Affan elçi olarak gönderildi.

Mekkeliler tarafından iyi karşılanan Osman bin Affan, amaçlarının umre ziyareti olduğunu belirtmesine rağmen Mekkeliler, Müslümanların gelmesine izin vermedikleri gibi elçiye de sert tepki gösterdiler, hatta hapsettiler. Müslümanlar arasında onun öldürüldüğü haberleri yayıldı. Bunun üzerine Muhammed savaş kararı aldı ve çevresindekiler de ona sonraları "Rıdvan Ağacı", denilecek yerde biat ettiler. Kureyşliler arasında olay Rıdvan Biatı olarak duyuldu ve Müslümanlardan korkmaya başladılar. Kureyşliler müslümanları denemek ve tepkisini ölçmek için küçük bir askerî birlik gönderdi ancak bu birlik Müslümanlarca esir alındı. Bunun üzerine Kureyşliler anlaşmaya razı olduve Süheyl bin Amr'ı da elçi olarak gönderdiler. Yapılan tartışmalardan sonra Ali bin Ebu Talib tarafından kaleme alınan anlaşma metni Muhammed ve Mekkelileri temsilen Süheyl bin Amr tarafından imzalandı.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI MADDELERİ (ŞARTLARI) NELERDİR?

-Esirler karşılıklı serbest bırakılacak.

-Müslümanlarla karşı taraf arasında 10 yıl savaş olmayacak, iki tarafın hiçbiri diğerinin malına ve canına dokunmayacak.

-Müslümanlar bu yıl Kâbe'yi ziyaret etmeksizin geri dönecekler. Gelecek yıl üç günden fazla olmamak üzere Mekke'ye gelip Kâbe'yi ziyaret edecekler. Bu üç gün süresince Mekkeliler şehir dışına çıkacaklar.

-Müslümanlardan Kureyş'e sığınacak olursa geri döndürülmeyecek, fakat onlardanMüslümanlara sığınanlar geri döndürülecek.

-Müslümanlardan hac, umre ve ticaret için Mekke'ye gideceklerin canları ve malları güven altında olacak. Kureyş tarafında Mısır'a ve Şam'a gidenlerle ticarette bulunmak üzere Medine'ye gelenlerin de canları ve malları güven altında bulunacak.

-Kureyş'ten başka diğer kabileler isterlerse Müslümanların, isterlerse Kureyş'in koruması altına girebilecek.

ÖNEMİ NEDİR?

-Mekkeliler, Müslümanları ilk kez hukuken tanıdılar.

-Barış ortamının oluşması İslamiyet'e geçişi hızlandırdı.

- İlk başta Müslümanların aleyhine gibi görünen antlaşma, Müslümanların lehine olmuştur

- Mekke'nin fethi kolaylaştı.

-Kureyşliler arasında İslamiyet hızla yayıldı.

- Mekke'de Müslümanlar çoğalmaya başladı ve Hz Muhammed haccı ertesi yıl yapmaya karar verdi.

- Hayber fethedilerek Şam Kervan Yolu güvence altına alındı.

- 630'da Mekke Müslümanların eline geçti.

-632 yılında Hz Muhammed veda haccı düzenledi.